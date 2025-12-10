ΓΕΣ: Τελετή υιοθεσίας τάξης 2028 «Λόρδος Βύρων» στη Σχολή Ευελπίδων

Την Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025, παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) στη Βάρη, η τελετή Υιοθεσίας Τάξης 2028 «Λόρδος Βύρων» (Τζορτζ Γκόρντον Μπάϋρον).

Στο πλαίσιο διαγωνισμού μονογραφίας του ήρωα Τάξης 2028, βραβεύτηκαν οι τρεις πρωτεύσαντες δευτεροετείς Ευέλπιδες.

Βιογραφικό Λόρδου Βύρωνα

Ο Άγγλος ποιητής Λόρδος Βύρων, υπήρξε ένας από τους θερμότερους φιλέλληνες που συνέδεσαν το όνομά τους με την Ελληνική Επανάσταση. Γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 22 Ιανουαρίου 1788, καλλιέργησε από νωρίς τη μόρφωσή του, ταξίδεψε εκτενώς και επισκέφθηκε την Ελλάδα το 1809, εμπνεόμενος από το ελληνικό τοπίο και την αρχαιότητα, γεγονός που αποτυπώθηκε σε σημαντικά ποιητικά έργα του. Με την έναρξη της Επανάστασης ενίσχυσε ενεργά τον αγώνα, εντάχθηκε στο Φιλελληνικό Κομιτάτο, διέθεσε οικονομικούς πόρους και ανέλαβε ουσιαστικό ρόλο στην οργάνωση και την υποστήριξη των Ελλήνων αγωνιστών. Έφθασε στο Μεσολόγγι στις 5 Ιανουαρίου 1824 και πέθανε εκεί στις 19 Απριλίου 1824, σε ηλικία 36 ετών, αφήνοντας ισχυρή παρακαταθήκη αυτοθυσίας. Η μνήμη του τιμήθηκε ως σύμβολο φιλελληνισμού και πατριωτισμού, με μνημεία και τοπωνύμια που διατηρούν ζωντανή την προσφορά του στην Ελλάδα.