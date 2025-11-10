Γερμανικά για ενήλικες - Ευρωδιάσταση - Νο1 επιλογή των ενηλίκων για ταχύρυθμη εκμάθηση Γερμανικών online ή δια ζώσης - νέα τμήματα Νοεμβρίου

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η γνώση της γερμανικής γλώσσας αποτελεί σημαντικό προσόν τόσο για εύρεση εργασίας όσο και για γενικότερη αξιοποίηση επαγγελματικών και επιχειρηματικών ευκαιριών, τόσο στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα όσο και σε όλους σχεδόν τους κλάδους του ιδιωτικού τομέα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Επιλέγοντας Ευρωδιάσταση για ταχύρυθμα μαθήματα Γερμανικών, ο ενήλικος σπουδαστής επιτυγχάνει ουσιαστική εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας σε χρονικό διάστημα 3-12 μηνών (ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων στο οποίο θέλει να φτάσει και σε συνάρτηση με τη θέση και τη φύση της εργασίας στην οποία απασχολείται ή επιθυμεί να απασχοληθεί).

Νέα εντατικά τμήματα Γερμανικών αρχίζουν στην Ευρωδιάσταση και το Νοέμβριο. Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μαθήματα εξ αποστάσεως, διά ζώσης ή blended (υβριδικά). Τα online μαθήματα μπορούν να είναι είτε σε real time είτε με τη μορφή της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει συνδυασμό real time και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα μαθήματα είναι διαθέσιμα και σε video.

Επιλέγοντας Ευρωδιάσταση για μαθήματα Γερμανικών, ο ενήλικος σπουδαστής θα διδαχθεί τη γερμανική γλώσσα από πιστοποιημένους και καταξιωμένους καθηγητές και καθηγήτριες Γερμανικών οι οποίοι διαθέτουν τεράστια εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς πάνω από 8.500 ενήλικες έμαθαν Γερμανικά γρήγορα και αποτελεσματικά στην Ευρωδιάσταση.

Η Ευρωδιάσταση είναι τα Πιστοποιημένα Κέντρα εκμάθησης Γερμανικών που άλλαξαν τα δεδομένα στο χώρο της πιστοποίησης Γερμανικών για ενήλικες, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε ενήλικο να προετοιμαστεί αποτελεσματικά για αναγνωρισμένα πτυχία Γερμανικών σε πραγματικά σύντομο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, παρέχεται η δυνατότητα ουσιαστικής εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας και αποτελεσματικής χρήσης της για σκοπούς επικοινωνίας με γερμανόφωνους. Η εκμάθηση Γερμανικών στην Ευρωδιάσταση είναι γρήγορη, αλλά ταυτόχρονα ουσιαστική και αποτελεσματική.

Η πιστοποίηση Γερμανικών που θα αποκτηθεί μπορεί να χρησιμεύσει τόσο στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό τομέα και έχει διά βίου ισχύ. Πέρα από τη χρήση της πιστοποίησης για διαγωνισμούς Δημοσίου/ΑΣΕΠ, προκηρύξεις, πίνακες αναπληρωτών, προαγωγές, μετατάξεις, μεταθέσεις σε Δημόσιο/Δήμους/ΟΤΑ/Περιφέρειες/Ένοπλες Δυνάμεις κλπ, είναι δεδομένη η ευρεία χρήση της Γερμανικής γλώσσας σε όλους σχεδόν τους κλάδους του ιδιωτικού τομέα.

Πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω προγράμματα εκμάθησης Γερμανικών παρέχονται στα τηλέφωνα: 2104100034 – 2109620093 – 2103844888.