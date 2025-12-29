Γερμανικά για ενήλικες - Ευρωδιάσταση - Νο1 επιλογή των ενηλίκων για ταχύρυθμα μαθήματα Γερμανικών online ή δια ζώσης - Νέα τμήματα Ιανουαρίου

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η γνώση της γερμανικής γλώσσας αποτελεί σημαντικό προσόν τόσο για εύρεση εργασίας όσο και για γενικότερη αξιοποίηση επαγγελματικών ευκαιριών, τόσο στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα όσο και σε όλους σχεδόν τους κλάδους του ιδιωτικού τομέα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Μία από τις πρώτες επιλογές των ενηλίκων που ενδιαφέρονται για γρήγορη και αποτελεσματική εκμάθηση Γερμανικών είναι τα φροντιστήρια Γερμανικών Ευρωδιάσταση, τα οποία διαθέτουν 30 χρόνια εμπειρίας. Επιλέγοντας Ευρωδιάσταση για ταχύρυθμα μαθήματα Γερμανικών, ο ενήλικος σπουδαστής επιτυγχάνει ουσιαστική εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας σε χρονικό διάστημα 3-12 μηνών (ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων στο οποίο θέλει να φτάσει και σε συνάρτηση με τη θέση και τη φύση της εργασίας στην οποία απασχολείται ή επιθυμεί να απασχοληθεί).

Νέα εντατικά τμήματα Γερμανικών αρχίζουν στην Ευρωδιάσταση τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μαθήματα online, διά ζώσης ή blended (υβριδικά). Τα online μαθήματα μπορούν να είναι είτε σε real time είτε με τη μορφή της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει συνδυασμό real time και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα μαθήματα είναι διαθέσιμα και σε video.

Επιλέγοντας Ευρωδιάσταση για μαθήματα Γερμανικών, ο ενήλικος σπουδαστής επιλέγει μία δοκιμασμένη και αποτελεσματική μέθοδο εκμάθησης Γερμανικών και διδάσκεται από πιστοποιημένους και καταξιωμένους καθηγητές και καθηγήτριες Γερμανικών οι οποίοι / οποίες διαθέτουν τεράστια εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς πάνω από 9.000 ενήλικες έμαθαν Γερμανικά γρήγορα και αποτελεσματικά στην Ευρωδιάσταση. Σε αντίθεση με ορισμένες απρόσωπες και περιορισμένης αποτελεσματικότητας μεθόδους (συνηθέστερα τύπου app ή TN), η μέθοδος που ακολουθείται στην Ευρωδιάσταση λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι σπουδαστές έχουν ως μητρική ή γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα και αξιοποιεί αποτελεσματικά αυτό το στοιχείο για να επιτευχθεί γρήγορη, στοχευμένη και αποτελεσματική εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας, ειδικά τους πρώτους μήνες των μαθημάτων.

Η Ευρωδιάσταση είναι τα Πιστοποιημένα Κέντρα εκμάθησης Γερμανικών που άλλαξαν τα δεδομένα στο χώρο της πιστοποίησης Γερμανικών για ενήλικες, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε ενήλικο να προετοιμαστεί αποτελεσματικά για αναγνωρισμένα πτυχία Γερμανικών (Zertifikat B1, B2, C1 και C2) σε πραγματικά σύντομο χρονικό διάστημα. Η πιστοποίηση Γερμανικών που θα αποκτηθεί μπορεί να χρησιμεύσει τόσο στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό τομέα και έχει διά βίου ισχύ.

Πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω προγράμματα εκμάθησης Γερμανικών παρέχονται στα τηλέφωνα: 2104100034 – 2109620093 – 2103844888.