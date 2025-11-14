Γερακαράκος: "Το ότι θέλετε να αποχωρήσω πριν την λήξη της θητείας μου, αυτό με ξεπερνά"

Ανάρτηση του Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρη Γερακαράκου:

"Απάντηση του Προέδρου της ΠΟΑΣΥ στα μέλη του Δ.Σ. της λεγόμενης «αντιπολίτευσης»

Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη…

Δεν εξηγείται αλλιώς η προσπάθειά τους να προκαλέσουν θόρυβο, αυτή τη φορά για το ταμειακό απόθεμα της Ομοσπονδίας.

Ας ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν, μια για πάντα: Είμαι περήφανος για την διαχείριση των οικονομικών της Ομοσπονδίας και μακάρι να πάτε όπου θέλετε ώστε να πάρετε τις πρέπουσες απαντήσεις.

Τώρα, το ότι για ένα τόσο σοβαρό και ιερό ζήτημα, επιδεικνύετε τέτοια απρέπεια και αμετροέπεια σας αφήνω στην κρίση των συναδέλφων στους οποίους οφείλετε να απαντήσετε το ερώτημα γιατί είχατε συμφωνήσει, όταν το θέμα συζητήθηκε σε προηγούμενη συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου; Ή μήπως το ξεχνάτε σκοπίμως; Εκτός και αν δεν γνωρίζετε τι ψηφίζετε!

Τέλος, το ότι θέλετε να αποχωρήσω πριν την λήξη της θητείας μου, αυτό με ξεπερνά. Ρωτήστε όμως και τους νομικούς σας συμβούλους. Άλλωστε, "δυο πράγματα είναι άπειρα: το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία· και για το σύμπαν δεν είμαι σίγουρος" είχε πει ο Αϊνστάιν."