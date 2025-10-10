PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Γενέθλια για τη σειρά Αστυφυλάκων 2003-2005

19:03 | 10/10/2025

10/10/2003 - 10/10/2025

Αισίως συμπληρώνονται σήμερα 10-10-2025 ΕΙΚΟΣΙΔΥΟ -22- χρόνια Υπηρεσίας από την κατάταξη μας στην Σχολή Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας και την ένταξη μας στην μεγάλη οικογένεια της ΕΛ.ΑΣ.

Χρόνια πολλά σε όλη τη σειρά μας, να έχουμε υγεία, επιτυχίες προσωπικές, οικογενειακές και Υπηρεσιακές!!
Να έχουμε δύναμη, υπομονή και επιμονή ώστε να συνεχίσουμε, ως το τέλος της υπηρεσιακής μας καριέρας, να προσφέρουμε τις Υπηρεσίες μας στη κοινωνία και τους συνανθρώπους μας, βάζοντας και εμείς ένα λιθαράκι, στην κατά το δυνατόν καλύτερη παροχή του υψίστου αγαθού της ασφάλειας.

Ψηλά το κεφάλι και δίπλα στη κοινωνία με επαγγελματισμό, φιλότιμο, εντιμότητα και αξιοπρέπεια!!

Υ.Γ. : Φυσικά δεν ξεχνάμε ποτέ όσους δεν είναι σήμερα μαζί μας και μας άφησαν νωρίς!!

Αντωνίου Ευάγγελος
Αντιπρόσωπος Ε.Α.Υ.Θ. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ

