Γέφυρα ζωής από την ΕΛ.ΑΣ. για τη μεταφορά νεαρής εγκύου στο νοσοκομείο

Σήμερα, 19/09/2025 και ώρα 10:00 π.μ., διασώστες του ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό εξελισσόμενου τοκετού σε νεαρή τριτοτόκο επίτοκο, η οποία μετέβη στο Κέντρο Υγείας Εύοσμου με ιδία μέσα.

Η ασθενής βρισκόταν σε καλή γενική κλινική κατάσταση και παρουσίαζε τακτικές ωδίνες τοκετού.

Διαβάστε επίσης

Παραλήφθηκε από το πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, με τη συνδρομή ενός ιατρού και μίας μαίας του Κέντρου Υγείας Εύοσμου, και διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο, στα Μαιευτικά Επείγοντα, προκειμένου να διεκπεραιωθεί ο τοκετός.

Η διακομιδή πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ταχεία μετάβαση.

Στο περιστατικό επιχείρησε ένα συμβατικό ασθενοφόρο με πλήρωμα δύο διασωστών του ΕΚΑΒ.