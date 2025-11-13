"Γάζωσαν" το σπίτι επιχειρηματία - ΦΩΤΟ

Σοβαρό περιστατικό πυροβολισμών που εκτιμάται ότι είχαν προειδοποιητικό χαρακτήρα και ευτυχώς όχι θύματα, καταγράφηκε σήμερα τα ξημερώματα, σε σπίτι γνωστού επιχειρηματία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη Ρόδο.

Άγνωστος ή άγνωστοι δράστες «γάζωσαν» τις μπαλκονόπορτες του σπιτιού του επιχειρηματία με 14 σφαίρες, ενώ φεύγοντας τού άφησαν και ένα μαύρο στεφάνι!

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», όλα έγιναν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα σήμερα (Πέμπτη 13 Νοεμβρίου) στην περιοχή όπου διαμένει ο επιχειρηματίας. Άγνωστος ή άγνωστοι δράστες άρχισαν να πυροβολούν στοχεύοντας τις μπαλκονόπορτες του σπιτιού του επιχειρηματία και όταν έφυγαν άφησαν ένα μαύρο στεφάνι στην κεντρική πόρτα του οικήματος.

Η ενέργεια αυτή προκάλεσε τρόμο και φόβο σε κατοίκους όλης της γειτονιάς, η οποία κυριολεκτικά σηκώθηκε ξημερώματα στο πόδι, από τους πυροβολισμούς.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, οι οποίοι συνέλεξαν συνολικά 14 κάλυκες από τις σφαίρες που ο δράστης ή οι δράστες χρησιμοποίησαν, και οι οποίες εντοπίστηκαν σκορπισμένες σε διάφορα σημεία του κήπου. Επίσης οι αστυνομικοί πήραν και το μαύρο στεφάνι, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες για τον εντοπισμό στοιχείων τέτοιων, που θα τους οδηγήσουν στους αυτουργούς της πράξης αυτής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής» ο επιχειρηματίας επέστρεψε στη Ρόδο πριν δύο ημέρες και εκτιμάται ότι ο δράστης ή οι δράστες είχαν φροντίσει να γνωρίζουν πληροφορίες για το ταξίδι και την επιστροφή του, προκειμένου να καθορίσουν τον χρόνο της εκτέλεσης της πράξης τους.

Πάντως, οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συλλέξει για την υπόθεση προκειμένου να οδηγούν στην εξιχνίασή της.