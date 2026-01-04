Γ. Παπαδάκης - Τα συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης ύστερα από ανακοπή. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσκομείου «Λαϊκό» ο Γιώργος Παπαδάκης διακομίστηκε στο Νοσοκομείο μέσω ΕΚΑΒ, σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στις 05:42μμ.

«Συγκεκριμένα , στις 17:15, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για παραλαβή του Γιώργου Παπαδακη από το Κολωνάκι. Έσπευσε μηχανή άμεσης απόκρισης στις 17.18, ενώ στις 17.22 έφτασε ασθενοφόρο . Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε ΚΑΡΠΑ και στις 17.38 έφθασε στο ΤΕΠ του Λαϊκού. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο επείγουσας αντιμετώπισης και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου προχώρησε σε παρατεταμένες και εντατικές προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 06:26μμ. Η Διοίκηση και το προσωπικό του Λαϊκού Νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος».

Διαβάστε επίσης

Ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη για την απώλεια του δημοσιογράφου Γ. Παπαδάκη

Ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση για την απώλεια του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη: «Μόνο θλίψη προκαλεί η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Ενός δημοσιογράφου που σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους πολλούς φίλους του».

Συλλυπητήρια Νικήτα Κακλαμάνη για την εκδημία του Γιώργου Παπαδάκη: Από σήμερα η φράση «Καλημέρα Ελλάδα» θα ηχεί διαφορετικά στα αυτιά όλων μας»

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ απόψε τον φίλο μου, δημοσιογράφο, Γιώργο Παπαδάκη» δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, πληροφορηθείς τον αιφνίδιο θάνατο του γνωστού δημοσιογράφου του ΑΝΤ1.

«Σήμερα η Ελλάδα έχασε έναν από τους σπουδαιότερους ανθρώπους της σύγχρονης δημοσιογραφίας και κατ´ επέκταση της ελληνικής τηλεόρασης, στην οποία υπήρξε πρωτοπόρος» σημείωσε ο κ. Ν. Κακλαμάνης και πρόσθεσε: «Ο Γιώργος Παπαδάκης για πολλές δεκαετίες υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια, τόλμη, αίσθημα ευθύνης και κυρίως με επίκεντρο τον άνθρωπο. Πάντα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, ήταν εκείνος που διαμόρφωσε ουσιαστικά την πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών σταθμών και αποτέλεσε τον «πατέρα» πολλών νεότερων δημοσιογράφων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το τηλεοπτικό κοινό τον αγκάλιασε από τα πρώτα του βήματα και κέρδισε διαχρονικά την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων πολιτών. Από σήμερα η φράση «Καλημέρα Ελλάδα» θα ηχεί διαφορετικά στα αυτιά όλων μας» τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του Γ. Παπαδάκη, στους οικείους του και στον ΑΝΤ1.

Συλλυπητήριο μήνυμα του Κ. Χατζηδάκη για τον θανάτο του Γ. Παπαδάκη

"Aποχαιρετούμε με θλίψη τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε σήμερα αιφνίδια από τη ζωή" αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης για τον θάνατο του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη. Και συνεχίζει: "Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε συνδεθεί άρρηκτα με την πρωινή ενημέρωση των Ελλήνων τις τελευταίες δεκαετίες. Συλλυπητήρια στους οικείους του".

Συλλυπητήρια Ν. Δένδια για το θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτησή στο κοινωνικό δίκτυο Χ για το θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη ανέφερε: «Ο Γιώργος Παπαδάκης υπηρέτησε με συνέπεια τη δημοσιογραφία στη χώρα μας επί σειρά ετών». «'Ανοιξε νέους δρόμους σε αυτήν», συνέχισε, «με την καθιέρωση της πρωινής ενημερωτικής ζώνης και διακρίθηκε για την ενασχόλησή του με τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας». «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Π. Μαρινάκη για την απώλεια του δημοσιογράφου Γ. Παπαδάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης έκανε την εξής ανάρτηση για την απώλεια του δημοσιογράφου Γ. Παπαδάκη: «Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μείνει στην ιστορία ως μια από τις επιδραστικότερες φωνές της ενημέρωσης και της ελληνικής τηλεόρασης. Αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους τηλεθεατές και άντεξε όσο κανένας στον χρόνο. Από τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων που περίμενα να διαβάσει πριν πάω στο σχολείο, αρκετά χρόνια μετά, είχα και εγώ την ευκαιρία να είμαι καλεσμένος στο «Καλημέρα Ελλάδα». Θα του είμαι για πάντα ευγνώμων για τον χώρο και τον χρόνο που μου παραχώρησε για να εκθέσω τις απόψεις μου. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους».

Συλλυπητήρια δήλωση Νίκου Ανδρουλάκη για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε με δηλωσή του θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη. "Η δημοσιογραφική του πορεία ήταν συνώνυμη της μαχητικότητας και της ανάδειξης των καθημερινών προβλημάτων και αγωνιών των πολιτών" ανέφερε σε δήλωση του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και πρόσθεσε: ". Η εκπομπή του ήταν για δεκαετίες η αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια εκατομμυρίων τηλεθεατών λόγω ακριβώς αυτής της αυθεντικότητάς του. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του"

Δήλωση Φάμελλου για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη

Δήλωση για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος. Αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδάκη. Έναν δημοσιογράφο που υπηρέτησε το λειτούργημά του με συνέπεια, δεοντολογία και σεβασμό στην αλήθεια. Η απώλεια του με αγγίζει βαθιά. Θα τον θυμάμαι για τη σεμνότητα και το ήθος του, για τον τρόπο που υπενθύμιζε ότι η ενημέρωση είναι σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Η απουσία του αφήνει ένα αισθητό κενό. Η μνήμη του όμως θα μείνει ως πρότυπο για όλους τους νέους δημοσιογράφους. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Κυρ. Βελόπουλος: Ο Γ. Παπαδάκης άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον δημοσιογραφικό κλάδο

Τα θερμά του συλλυπητήρια για τον θάνατο του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συγκεκριμένα ο κ. Βελόπουλος δήλωσε: «Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή και βαθιά θλίψη μου για την αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, ενός από τους εντιμότερους και πιο έμπειρους δημοσιογράφους της χώρας μας. Μιλώντας επί προσωπικού, ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε από τους λίγους δημοσιογράφους που στάθηκαν έντιμα απέναντι και στην Ελληνική Λύση, όταν άλλοι «συνάδελφοι» απέκρυπταν πλήρως όχι μόνο τις θέσεις μας, αλλά και την ίδια την ύπαρξη μας!

Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε σημείο αναφοράς στην ελληνική δημοσιογραφία για δεκαετίες, με την αμεσότητά του, την εργατικότητά του και το υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην αλήθεια και τον πολίτη. Σφράγισε την πρωινή ενημέρωση και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κλάδο. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε όλους τους συναδέλφους του. Η Ελλάδα χάνει έναν σπουδαίο επαγγελματία και έναν τίμιο άνθρωπο. Καλό παράδεισο, Γιώργο».

H Νέα Αριστερά για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη

Ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη εξέδωσε η Νέα Αριστερά. Στην ανακοίνωση αναφέρει: «Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη, έναν δημοσιογράφο που σημάδεψε για δεκαετίες την πρωινή ενημέρωση στη χώρα μας. Με τη σταθερή, καθημερινή του παρουσία, διαμόρφωσε ένα αναγνωρίσιμο ύφος παρουσίασης τηλεοπτικών εκπομπών, ταυτίστηκε με το ενημερωτικό προφίλ του ANT1 και άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη δημόσια σφαίρα. Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν υπήρξε απλώς παρουσιαστής μιας μακρόβιας εκπομπής· δημιούργησε δημοσιογραφική σχολή, ανέδειξε πρόσωπα και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της πρωινής ενημέρωσης όπως τη γνωρίσαμε. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στα ελληνικά μέσα. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους συνεργάτες του».