Γ. Μπούνας: «Ο αστυνομικός έδρασε για να σώσει μια ανθρώπινη ζωή»

Στην εκπομπή «Πρωινό στον Αέρα» του ραδιοφώνου της ΕΡΤ Καλαμάτας μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας, Γιώργος Μπούνας, για την υπόθεση του αστυνομικού της ΟΠΚΕ που αναγκάστηκε να πυροβολήσει σκύλο ράτσας Ροτβάιλερ, προκειμένου να σώσει τον ιδιοκτήτη του στον Άγιο Φλώρο.

Ο 76χρονος άνδρας, που τραυματίστηκε σοβαρά από την επίθεση του ίδιου του σκύλου του το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, νοσηλεύεται στο ΚΑΤ εκτός κινδύνου, ωστόσο φέρει πολλαπλά τραύματα στα άκρα.

Η επέμβαση της ΟΠΚΕ

Όπως περιέγραψε ο κ. Μπούνας, στο σημείο έφτασε πρώτα σταθμός του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν, καθώς το ζώο παρέμενε επιθετικό μέσα στον περιφραγμένο χώρο.

«Οι συνάδελφοι της ΟΠΚΕ εντόπισαν τον ηλικιωμένο αιμόφυρτο, να ψελλίζει “βοήθεια”. Ο σκύλος, γεμάτος αίματα, ήταν αφηνιασμένος και επιτίθετο προς όποιον πλησίαζε. Ο αστυνομικός ενημέρωσε τον προϊστάμενό του και, αφού ο ίδιος ο παθών του φώναξε “ρίξ’ του”, πυροβόλησε μία φορά για να σώσει τη ζωή του ανθρώπου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της Ένωσης έκανε λόγο για «πράξη καθήκοντος, ψυχραιμίας και ανθρωπιάς», επισημαίνοντας ότι ο αστυνομικός έδρασε μέσα σε δευτερόλεπτα, σε έναν χώρο όπου κάθε λάθος θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο.

Το νομικό πλαίσιο και η «κατάσταση ανάγκης»

Ο κ. Μπούνας ξεκαθάρισε ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις εκπαιδεύσεις της ΕΛ.ΑΣ., επιτρέπεται βολή κατά ζώου όταν απειλείται άμεσα ανθρώπινη ζωή, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις πρόκειται για κατάσταση ανάγκης που αποκλείει τον άδικο χαρακτήρα της πράξης.

«Κανένας αστυνομικός δεν ξεκινά τη βάρδιά του λέγοντας ότι σήμερα θα πάει να σκοτώσει ένα ζώο. Κλήθηκε σε μια έκτακτη κατάσταση, έδρασε για να σώσει μια ανθρώπινη ζωή και έκανε το καθήκον του», είπε.

Οι αντιδράσεις και το ηχηρό μήνυμα

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις φιλοζωικών οργανώσεων που δηλώνουν ότι θα κινηθούν νομικά κατά του αστυνομικού αλλά και σε μηνύματα που φέρεται να λαμβάνει ο ίδιος ο αστυνομικός, ο πρόεδρος της Ένωσης απάντησε με ένα μήνυμα που ήδη προκαλεί συζήτηση:

«Δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι είναι φιλόζωος και μετά να είναι μισάνθρωπος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε:

«Ο αστυνομικός δεν κρύφτηκε. Ήταν ο πρώτος που έδωσε κατάθεση για το περιστατικό και βρίσκεται στη διάθεση της Εισαγγελίας. Εμείς, ως Ένωση, θα σταθούμε δίπλα του σε κάθε βήμα».

«Παρά τις ελλείψεις, οι αστυνομικοί τιμούν το λειτούργημά τους»

Ο κ. Μπούνας έκλεισε τη συνέντευξη με ένα μήνυμα στήριξης προς τους αστυνομικούς της Μεσσηνίας:

«Παρά τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό, οι αστυνομικοί κάνουν τη δουλειά τους με επαγγελματισμό και αξιοπρέπεια. Μας τιμούν με τον τρόπο που υπηρετούν την κοινωνία και το λειτούργημά τους».

Πηγή: ertnews.gr