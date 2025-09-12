Φυτεία 2.002 δενδρυλλίων κάνναβης εντοπίσθηκε σε δύσβατη δασική περιοχή

Στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και κατόπιν κατάλληλης αξιολόγησης και αξιοποίησης στοιχείων, εντοπίσθηκε σε δύσβατη δασική περιοχή του δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, οργανωμένη φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης.

Ειδικότερα, χτες (11.9.2025) το πρωί, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση και εξερεύνηση στην ανωτέρω περιοχή κατά την οποία εντοπίστηκε, οργανωμένη φυτεία κάνναβης, ειδικά διαμορφωμένη σε τρία επίπεδα, σε δασική περιοχή με πυκνή βλάστηση και φυσική κάλυψη, στην οποία καλλιεργούνταν συνολικά -2.002- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως -2,1- μέτρων περίπου, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν μαζί με τον αντίστοιχο αρδευτικό και καλλιεργητικό εξοπλισμό που βρέθηκε στο χώρο.

Διαβάστε επίσης

Επιπλέον, στο χώρο της καλλιέργειας, εντοπίστηκαν -3- σκηνές για διαμονή και κατόπτευση της φυτείας, εξοπλισμός διαβίωσης των δραστών, εργαλεία για την συσκευασία των ναρκωτικών ουσιών, καθώς και κινητό τηλέφωνο, τα οποία κατασχέθηκαν.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, για την υπόθεση αυτή, κατηγορούνται -2- αλλοδαποί, ηλικίας 33 και 32 ετών, αντίστοιχα, οι οποίοι με άγνωστους συνεργούς τους, είχαν προβεί στην καλλιέργεια της εν λόγω φυτείας και είχαν προσαχθεί την 7.9.2025, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου και κρατούνταν διοικητικά προς επιστροφή στη Χώρα τους.

Επιπρόσθετα, σε βάρος των ανωτέρω, σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους.

Τέλος, υπολογίζεται πως από την εγκληματική τους δράση τα προσδοκώμενα κέρδη που θα αποκόμιζαν θα έφταναν τα -3.000.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, για την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών τους.