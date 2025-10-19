Φυλάκιση και πρόστιμο χιλιάδων ευρώ για οδηγό -Πόσα κόκκινα φανάρια πέρασε

Μια σειρά εξαιρετικά επικίνδυνων παραβάσεων πραγματοποίησε ένας οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη από την Τροχαία Αγρινίου και πλέον αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες.

Όχι έναν αλλά δύο ερυθρούς σηματοδότες παραβίασε ένας οδηγός στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου στην προσπάθειά του να αποφύγει τον έλεγχο από τους άνδρες της Τροχαίας.

Διαβάστε επίσης

Στη συνέχεια, βέβαια, ο άνδρας εντοπίστηκε από την Τροχαία Αγρινίου κατά μήκος της Εθνικής Οδού Αντιρρίου Ιωαννίων και ακινητοποιήθηκε, ενώ ακολούθησε αλκοτέστ το οποίο επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Ακολούθησε η προσαγωγή του οδηγού, ο οποίος πλέον αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες και κινδυνεύει ακόμα και με την ποινή της φυλάκισης.

Ειδικότερα, η άρνηση του οδηγού να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των αστυνομικών οργάνων για την ακινητοποίηση του οχήματος τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 1 έτους, ενώ προβλέπεται η επιβολή χρηματικού προστίμου ύψος 350 ευρώ και η αφαίρεση άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες.

Η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη τιμωρείται με πρόστιμο 700 ευρώ, ενώ για την οδήγηση υπό την επήρεια του αλκοόλ ο νέος ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμο έως και 1.200 ευρώ και φυλάκιση 6 μηνών αν και εφόσον η συγκέντρωση στο αίμα του οδηγού υπερβεί το 1,10 g/l.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος οδηγός έχει υποπέσει στο παρελθόν σε παρόμοιες παραβάσεις και θεωρηθεί υπότροπος τότε οι διοικητικές ποινές κλιμακώνονται, με το πρόστιμο για την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ να φτάνει έως και τα 4.000 ευρώ.

Αντιστοίχως, το πρόστιμο για την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη φτάνει στην περίπτωση των υπότροπων οδηγών έως και τα 2.000 ευρώ, ενώ αφαιρείται και η άδεια οδήγησης για 2 έτη.

www.carandmotor.gr