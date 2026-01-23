«Φτιάξε μου την αντλία – Συμβαίνουν αυτά στα IX»: Απίστευτοι διάλογοι στους «κοριούς» της ΕΛ.ΑΣ. από το κύκλωμα με τα βενζινάδικα

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ. επιστράτευσε το ελληνικό FBI για να εξαρθρώσει το κύκλωμα που «πείραζε» με ειδικό λογισμικό τις αντλίες σε πρατήρια υγρών καυσίμων τα οποία παρέδιδαν στους καταναλωτές λιγότερα λίτρα από αυτά που είχαν πληρώσει.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος στον οποίο γυναίκα που έβαλε βενζίνη από ένα από τα επίμαχα βενζινάδικα τηλεφωνεί στο πρατήριο για να διαμαρτυρηθεί γιατί παρότι έβαλε καύσιμα η βελόνα που δείχνει το ύψος του καυσίμου δεν μετακινήθηκε και το λαμπάκι δεν έσβησε ποτέ. Ο υπάλληλος το αποδίδει σε πιθανό πρόβλημα στο φλοτέρ…

Αναλυτικά ο διάλογος:

Υπάλληλος πρατηρίου : Πρατήριο, παρακαλώ;

: Πρατήριο, παρακαλώ; Γυναίκα πελάτης : Ναι, ε είχα βάλει πριν βενζίνη, δεν μου έχει σβήσει ούτε το λαμπάκι ούτε ανέβηκε καθόλου. Γιατί, τι έχει γίνει;

: Ναι, ε είχα βάλει πριν βενζίνη, δεν μου έχει σβήσει ούτε το λαμπάκι ούτε ανέβηκε καθόλου. Γιατί, τι έχει γίνει; Υπάλληλος πρατηρίου : Τι εννοείται, βάλατε πριν βενζίνη κυρία;

: Τι εννοείται, βάλατε πριν βενζίνη κυρία; Γυναίκα πελάτης : Ήμουνα εκεί. Έβαλα 20 ευρώ. Και δεν μου έχει σβήσει ούτε το λαμπάκι ούτε ανέβηκε καθόλου η βενζίνη

: Ήμουνα εκεί. Έβαλα 20 ευρώ. Και δεν μου έχει σβήσει ούτε το λαμπάκι ούτε ανέβηκε καθόλου η βενζίνη Υπάλληλος πρατηρίου : Μπορεί να έχει κολλήσει το φλοτέρ σας. Ε, συμβαίνει αυτό με το αυτοκίνητο.

: Μπορεί να έχει κολλήσει το φλοτέρ σας. Ε, συμβαίνει αυτό με το αυτοκίνητο. Γυναίκα πελάτης : Θα το δω, αν συνεχίσει, δεν ξέρω. Δεν ήταν χαλασμένο. Τώρα έγινε αυτό.

: Θα το δω, αν συνεχίσει, δεν ξέρω. Δεν ήταν χαλασμένο. Τώρα έγινε αυτό. Υπάλληλος : Δεν είναι ότι είναι χαλασμένο απλά μπορεί να έχει κολλήσει και να ανέβει ξαφνικά. Σε πολλά αυτοκίνητα συμβαίνει καθημερινά, δεν είναι κάτι το περίεργο.

: Δεν είναι ότι είναι χαλασμένο απλά μπορεί να έχει κολλήσει και να ανέβει ξαφνικά. Σε πολλά αυτοκίνητα συμβαίνει καθημερινά, δεν είναι κάτι το περίεργο. Γυναίκα πελάτης: Ελπίζω, εντάξει, καλώς έγινε, γεια.

Σε άλλο διάλογο μέλος του κυκλώματος «κατσαδιάζει» συνεργάτη του, γιατί συγγενικό του πρόσωπο πήγε στο πρατήριο και -προφανώς γνωρίζοντας για την ύπαρξη της απάτης με το λογισμικό- ζήτησε από τον υπάλληλο του βενζινάδικου να του «φτιάξει» την αντλία για να βάλει βενζίνη.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Μέλος κυκλώματος : Λοιπόν, κάνε μου μία χάρη. Επειδή έρχεται εδώ ένας θείος σου και κατεβαίνει και αεράτος και μιλάει στο προσωπικό και τους λέει φτιάξε μου την αντλία.

: Λοιπόν, κάνε μου μία χάρη. Επειδή έρχεται εδώ ένας θείος σου και κατεβαίνει και αεράτος και μιλάει στο προσωπικό και τους λέει φτιάξε μου την αντλία. Συνομιλητής : Ποιος θείος μου;

: Ποιος θείος μου; Μέλος κυκλώματος : Άκου, ένας με ένα μαύρο αυτοκίνητο εδώ πέρα. Για να μη θολώσει το μυαλό μου τελείως

: Άκου, ένας με ένα μαύρο αυτοκίνητο εδώ πέρα. Για να μη θολώσει το μυαλό μου τελείως Συνομιλητής : Άκου, άκου

: Άκου, άκου Μέλος κυκλώματος : Πες του, επειδή είναι, δεν μου το είπανε εκείνη την ώρα να βγω να γίνει της πουτ…

: Πες του, επειδή είναι, δεν μου το είπανε εκείνη την ώρα να βγω να γίνει της πουτ… Συνομιλητής : Μαύρο αυτοκίνητο;

: Μαύρο αυτοκίνητο; Μέλος κυκλώματος: Ναι. Πες, αν, πες δεν θα ξαναέρθει κανένας εδώ. Εκτός από τον πατριό σου και τη μάνα σου, το είπα σε όλους, και να πει αυτό το πράγμα. Θα βγω και θα τους γαμ… στο ξύλο.

25 εκατ. ευρώ κέρδη

Τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης κατά τα τελευταία πέντε έτη της δράσης της εκτιμάται από την ΕΛ.ΑΣ. ότι ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Αστυνομικές πηγές εξηγούν ότι το συγκεκριμένο ποσό έκανε «φτερά» από τις τσέπες των οδηγών που έβαζαν καύσιμα στα πρατήρια με τις πειραγμένες αντλίες.

Ο ένας από τους 13 συλληφθέντες είναι αυτός που συμμετείχε σε 20 εταιρείες που διαχειρίζονται πρατήρια υγρών καυσίμων, στα οποία είχε εγκατασταθεί και λειτουργούσε το λογισμικό παράκαμψης του νόμιμου συστήματος εισροών – εκροών, μέσω του οποίου γινόταν εφικτή η ελλειμματική παράδοση καυσίμων στους καταναλωτές.

Το εν λόγω λογισμικό ήταν εγκατεστημένο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των πρατηρίων με ειδικές δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην εντοπίζεται από τις ελεγκτικές Αρχές, ενώ έδινε τη δυνατότητα στους πρατηριούχους-μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, να ορίζουν το ποσοστό καυσίμου που θα παρακρατούσε η κάθε αντλία (συνήθως 10%).

Η τεχνική υποστήριξη του προγράμματος πραγματοποιούνταν από δύο συλληφθέντα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι ήταν υπάλληλοι και τεχνικοί της εταιρείας που είχε δημιουργήσει το παράνομο λογισμικό, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και οι 2 ιδιοκτήτες της εν λόγω εταιρείας.

Το κύκλωμα είχε και «ελεγκτές», δηλαδή μέλη που ήταν υπεύθυνα -κατ’ εντολή του αρχηγού- να ελέγχουν τις εισπράξεις και τις οφειλές του κάθε πρατηρίου και να βρίσκουν κατάλληλους υπαλλήλους που θα μπορούσαν να μπορούν να χειρίζονται αποτελεσματικά το λογισμικό.

Σφραγίστηκαν 16 πρατήρια

Όπως είχε γράψει το iΕidiseis, κατά την έρευνα σφραγίστηκαν 16 πρατήρια, ενώ αρκετοί είναι οι πρατηριούχοι που είναι κατηγορούμενοι.

Συνολικά, κατά την επιχείρηση, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 13 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και το αρχηγικό, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για –κατά περίπτωση- συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, παράβαση νόμων και Αποφάσεων που αφορούν την αλλοίωση μετρητών καυσίμων και λογισμικού, την έκδοση αποδείξεων, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τη φορολογία, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πρωινές ώρες της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων, σε περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Δράμας, Μαγνησίας, Εύβοιας, Λάρισας καθώς και Πιερίας, κατά την οποία διενεργήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε 20 εμπλεκόμενα πρατήρια, 9 οικίες, καθώς και σε γραφεία εταιρείας.

