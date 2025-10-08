Φρικτό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας: 39χρονη έγκυος νοσηλεύεται στο Αττικόν

Ένα εξαιρετικά βάρβαρο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας έφερε στο φως ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, καθώς έγκυος νοσηλεύεται μετά από επίθεση του συντρόφου της με πιρούνι στο μάτι.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο κ. Γιαννάκος στην εκπομπή «Live News» στο Mega, μία 39χρονη που διανύει τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της νοσηλεύεται στο «Αττικόν», καθώς ο σύντροφός της τής κατάφερε χτυπήματα με πιρούνι, ένα εξ αυτών στο μάτι.

Η 39χρονη εγκυμονούσα, που βρίσκεται στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της, κατήγγειλε τον σύντροφό της για την άγρια επίθεση ενδοοικογενειακής βίας, ενώ σήμερα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για να σωθεί το μάτι της.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, το βρέφος σώθηκε, την ώρα που η γυναίκα στο «Αττικόν» δίνει μάχη ώστε να μη χάσει την όρασή της.

