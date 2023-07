Φρίκη στην Aυστραλία: Έθαψε ζωντανή την πρώην σύντροφό του για να την εκδικηθεί

Μια 21χρονη φοιτήτρια νοσηλευτικής στην Αυστραλία δέθηκε με καλώδιο και ταινία προτού ταφεί ζωντανή τον Μάρτιο του 2021 από τον πρώην σύντροφό της, είπαν οι εισαγγελείς σε δικαστήριο.

Η Τζασμίν Καούρ βρέθηκε θαμμένη στο απομακρυσμένο Flinders Ranges, ένα μήνα αφότου ανέφερε στην αστυνομία ότι την καταδίωκε ο πρώην σύντροφός της Tαρικτζότ Σινγκ. Το Ανώτατο Δικαστήριο στη Νότια Αυστραλία άκουσε τις φρικτές λεπτομέρειες της δολοφονίας της ινδικής καταγωγής φοιτήτριας το 2021, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «πράξη εκδίκησης» που διαπράχθηκε με «ασυνήθιστο επίπεδο σκληρότητας».

Η Kαούρ απήχθη από τον χώρο εργασίας της στην Αδελαΐδα στις 5 Μαρτίου 2021 και υπέστη τον «απόλυτο τρόμο» στα χέρια του Σινγκ, είπε στο δικαστήριο η εισαγγελέας Κάρμεν Ματέο. Ο εισαγγελέας είπε ότι υπέστη «ένα ασυνήθιστο επίπεδο σκληρότητας» καθώς ο Σινγκ της έδεσε τα μάτια και την έδεσε με ταινία πριν την θάψει ενώ είχε τις αισθήσεις της στο Death Rock κοντά στο Hawker στο Flinders Ranges, ανέφερε το ABC news.

An “uncommon level of cruelty” - that is how prosecutors have described the murder of Jasmeen Kaur…who - it was today revealed - was buried alive by her ex-boyfriend and stalker Tarikjot Singh.

He was caught on CCTV hours before buying cable ties and a shovel. @9NewsAdel pic.twitter.com/l1BD9T4qMh

— Beth (@ExcellBeth) July 5, 2023