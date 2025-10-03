Φρίκη: Οι γείτονες αποκάλυψαν την βια που ζούσαν δύο μικρά αδέλφια από την θεία τους

Ερήμην, σε ποινή φυλάκισης 24 μηνών με αναστολή και δικαίωμα έφεσης, δικάστηκε σήμερα από το Μονομελές Πλημελλιοδικείο Βόλου μια 64χρονη που χτυπούσε δύο αδέλφια, τα οποία φυλούσε , με την ιδιότητα της θείας. Οι γείτονες κάλεσαν τις κοινωνικές υπηρεσίες όταν κατάλαβαν πως χτυπούσε τα παιδιά, ηλικίας 7 χρονών το αγόρι και 6 χρονών το κορίτσι.

Την επιμέλεια και φροντίδα των παιδιών είχαν αναλάβει η ίδια και ένας 44χρονος, επίσης θείος τους, για να διαπιστωθεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες το 2023 πως έφεραν μώλωπες στο σώμα τους από ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με το gegonota.news η καταγγελία έγινε από γείτονα και έτσι ακολούθησε η έρευνα των κοινωνικών υπηρεσιών, ενώ ο ίδιος κατέθεσε και στο δικαστήριο τα γεγονότα.

Εναντίον τόσο του θείου των ανηλίκων όσο και της 64χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατά συρροή και ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή.

Ο 44χρονος θείος κρίθηκε αθώος για τις κατηγορίες.