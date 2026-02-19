ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Η Ελληνική Αστυνομία κοντά στα παιδιά με καρκίνο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προχώρησαν σήμερα Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026, σε συμβολική προσφορά δώρων προς τα παιδιά που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ».

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της Τροχαίας Αττικής, καθώς και στελέχη της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Αρχηγείου, επισκέφθηκαν τους μικρούς ασθενείς, προσφέροντας στιγμές χαράς και αισιοδοξίας, ενώ παράλληλα τους έδωσαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο και τα υπηρεσιακά μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, δείχνοντας έντονο ενδιαφέρον για το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας. Μάλιστα, στο πλαίσιο της επίσκεψης, συνομίλησαν, μέσω ασυρμάτου, με το Κέντρο της Άμεσης Δράσης, αποκτώντας μια βιωματική εικόνα του τι σημαίνει να είσαι αστυνομικός. Ο εκφωνητής του Κέντρου, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, απευθύνθηκε στους μικρούς ασθενείς χαρακτηρίζοντάς τους «πραγματικούς ήρωες και μαχητές της ζωής», εκφράζοντας παράλληλα θερμές ευχές για ταχεία ανάρρωση.

Στη συνέχεια, τα παιδιά παρακολούθησαν από κοντά τη λειτουργία υπηρεσιακής μοτοσικλέτας της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και περιπολικού της Άμεσης Δράσης, χρησιμοποιώντας τα φωτεινά και ηχητικά σήματα, σε μια εμπειρία που προκάλεσε ενθουσιασμό και χαμόγελα.

Την αντιπροσωπεία της Ελληνικής Αστυνομίας υποδέχτηκαν, εκφράζοντας τις ευχαριστίες τους για την πρωτοβουλία, ο Κοινός Διοικητής Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», Αναστάσιος Μίχας, ο πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων Μαριάννα Βαρδή Βαρδινογιάννη «ΕΛΠΙΔΑ», Εμμανουήλ Παπασάββας, η Αναπληρώτρια Διοικήτρια Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», Αναστασία Κανέλλου, η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», Ευφροσύνη Βλαχιώτη, η Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π. «Αγία Σοφία» Χρήστος Αυτζόγλου.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία, με αίσθημα ευθύνης και ανθρωπιάς, θα συνεχίσουν να στέκονται αρωγοί σε κάθε συμπολίτη μας που δοκιμάζεται, υλοποιώντας και συμμετέχοντας σε δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική ευαισθητοποίηση και συνοχή, ιδίως σε ζητήματα που αφορούν την υγεία και την προστασία των παιδιών.