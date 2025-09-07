Φωτογραφίες από τα εγκαίνια του Πληροφοριακού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας στην 89η ΔΕΘ

Το Πληροφοριακό Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με κεντρικό μήνυμα «Ασφάλεια του Πολίτη: Δικό μας καθήκον, κοινή μας υπόθεση», εγκαινίασε σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρουσία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημήτριου Μάλλιου.

Το πλαίσιο της Αστυνομίας του 21ου αιώνα περιέγραψε στην ομιλία του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «μετά το μεγάλο κεφάλαιο αλλαγών που ανοίξαμε πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπάθειες για να καταστήσουμε τα επόμενα πέντε χρόνια, χρόνια αλλαγών εκσυγχρονισμού και κυρίως θετικού αποτελέσματος για τους πολίτες», τόνισε.

Προχώρησε, μάλιστα, στον απολογισμό παρεμβάσεων, τεχνολογικών εξελίξεων, προγραμμάτων αναβάθμισης της εκπαίδευσης των Αστυνομικών, αλλά και των δράσεων που συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί, όπως είπε, το πλαίσιο για τη νέα αυτή σύγχρονη αστυνομία του 21ου αιώνα, «ώστε να απαντήσουμε σε αυτό το κυρίαρχο αίτημα που, κάθε χρόνο όλο και περισσότερο, γίνεται πιο έντονο. Το αίτημα της ασφάλειας», σημείωσε.

Συνέχισε λέγοντας: «Αυτό είναι το ζητούμενο για εμάς. Κάθε μέρα δίνουμε μια μάχη πως μπορούμε να είμαστε επίκαιροι στην ανταπόκριση και άμεσοι στην ανταπόκριση στα αιτήματα των πολιτών. Κάποια πράγματα, ξέρετε, που πριν από λίγα χρόνια δεν ήταν επίκαιρα αιτήματα, σήμερα είναι τα ζητούμενα. Και μάλιστα επιτακτικά. Σε αυτά, λοιπόν, εμείς ανταποκρινόμαστε γιατί πιάνουμε τον σφυγμό της κοινωνίας…. κάναμε και άλλα βήματα μπροστά, μέσα από νομοθετικές πρωτοβουλίες και μέσα από επιχειρησιακές δράσεις, πια ασκούμε και έναν σπουδαίο κοινωνικό ρόλο».

Πρόσθεσε, δε, πως «ο,τι μένει παλιό, ο,τι μένει χωρίς ανανέωση και εκσυγχρονισμό, τότε αυτό όχι μόνο φθείρεται, αλλά πολλές φορές είναι ζημιογόνο, γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας… Το έγκλημα ασφαλώς αποτελεί την πρώτη μας προτεραιότητα. Και κάνουμε μια προσπάθεια συστηματική. Μια προσπάθεια, η οποία γίνεται -στην κυριολεξία – μέσα στα χαρακώματα».

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στην εκπαιδευτική αναβάθμιση που επιτυγχάνεται στην ΕΛ.ΑΣ σημειώνοντας πως, «σήμερα η Αστυνομία προσαρμοσμένη μετά από 25 χρόνια σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, σύγχρονο, αποτελεσματικό, το οποίο απαντά στις ανάγκες μας. Και ταυτόχρονα από 1η Ιανουαρίου 2026 η Ακαδημία μας θα είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα, θα έχει νέα σύνθεση, νέο πρόγραμμα σπουδών, νέο θεσμικό πλαίσιο και ελπίζω και εύχομαι μια νέα προοπτική για την εκπαίδευση των αστυνομικών είτε τη βασική εκπαίδευση, είτε τη δια βίου κυρίως εκπαίδευση», τόνισε.

Ακολούθως, σημείωσε το σημαντικό έργο που έχει κάνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπως και οι Διευθύνσεις Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας και Ανήλικης παραβατικότητας, αλλά και στο μείζον ζήτημα της οδικής ασφάλειας.

Κλείνοντας, συνεχάρη τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, που, όπως ανέφερε, κάνουν σπουδαία δουλειά.

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, κατά την τελετή εγκαινίων του Πληροφοριακού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας, υπογράμμισε ότι «η συμμετοχή του Φορέα μας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν λαμβάνει χώρα απλώς με σκοπό την παρουσίαση του έργου και των δράσεων που εκδηλώνει η Ελληνική Αστυνομία, αλλά αποτελεί βασικό στοιχείο του δομικού σχήματος της Έκθεσης».

Με κεντρικό μήνυμα «Ασφάλεια του Πολίτη: Δικό μας καθήκον, κοινή μας υπόθεση», ο κ. Αρχηγός τόνισε ότι το Πληροφοριακό Κέντρο αναδεικνύει «την αδιάλειπτη και ουσιαστική δράση της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλο το φάσμα της αποστολής της και την αμείωτη προσπάθεια των στελεχών μας να παρέχουμε υψηλό επίπεδο ασφάλειας στον πολίτη».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εμπειρίες που θα ζήσουν οι πολίτες, καλώντας τους να συμμετάσχουν ενεργά: «Προσκαλούμε όλους τους επισκέπτες του Πληροφοριακού Κέντρου να έρθουν σε μία εποικοδομητική αλληλεπίδραση με το προσωπικό μας και να γίνουν κοινωνοί αυτής της πολύπλευρης δράσης μας, μέσα από τη διαδραστική ενημέρωση και τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και μέσων… Ελάτε να παραλάβετε το διαβατήριο που θα σας ταξιδέψει μέσα από τα περίπτερα σε όλες τις εμβληματικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Αρχηγός διαβεβαίωσε ότι: «Η Ελληνική Αστυνομία θα είναι πάντα δίπλα στους πολίτες, θα εγγυάται την ασφάλεια και την ελεύθερη ανάπτυξη των δημιουργικών τους δυνατοτήτων, συμβάλλοντας ουσιαστικά και δυναμικά στην προοπτική της χώρας», ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το σύνολο του Σώματος, άνδρες και γυναίκες που καθημερινά επιτελούν το καθήκον τους με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στη δημιουργία του Περιπτέρου και στη φετινή δυναμική παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας στη ΔΕΘ.

Στα εγκαίνια παρευρέθησαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης και ο Πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα, Matthew Lodge.

Παρευρέθηκαν, επιπλέον, Υπουργοί και Υφυπουργοί της Κυβέρνησης, Βουλευτές, εκπρόσωποι Προξενικών Αρχών, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Τρύφωνας Κοντιζάς, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Αρίστος Περρής, ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού και Γερουσιαστής της Πολιτείας του Ρόουντ Άϊλαντ, Λεωνίδας Ραπτάκης (Lou Raptakis), εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, Επίτιμοι Αρχηγοί της ΕΛ.ΑΣ, εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Φορέων και Ενώσεων, Πρόεδροι και μέλη του Δ.Σ. Συνδικαλιστικών Ενώσεων Αστυνομίας, Πρόεδροι και μέλη Δ.Σ. Συνδέσμων Αποστράτων ΕΛ.ΑΣ, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και συλλόγων καθώς και πολίτες.

Από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας, παρέστησαν ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, Αντιστράτηγος Γεώργιος Παπαδόπουλος, Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές, Διευθυντές Διευθύνσεων και Αυτοτελών Υπηρεσιών, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί, καθώς και αστυνομικό προσωπικό.

Παράλληλα, με αφορμή την έναρξη της Δ.Ε.Θ. και των εγκαινίων του Πληροφοριακού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε από επίλεκτα στελέχη της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) εντυπωσιακή επίδειξη διάσωσης ομήρου έπειτα από καταρρίχηση από ύψος αρκετών μέτρων, την οποία παρακολούθησαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης και η Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει φέτος στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την πιο διαδραστική παρουσία από κάθε άλλη χρονιά και σε αυτό το κλίμα προσκαλεί το κοινό στο περίπτερό της για να γνωρίσει από κοντά 11 Υπηρεσίες μέσα από 10 ειδικά διαμορφωμένα infodesks.

Πιο αναλυτικά, από σήμερα έως 14 Σεπτεμβρίου, καθημερινά 16:00–22:00 και τα Σαββατοκύριακα 10:00–22:00, μικροί και μεγάλοι μπορούν να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες του Πληροφοριακού Κέντρου, όπως η αναγνώριση πλαστών εγγράφων, η εικονική προστασία συνόρων, η εξιχνίαση υποθέσεων, η εκπαίδευση σε θέματα κυβερνοασφάλειας με VR, η πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας μέσα από διαδραστικό παιχνίδι και η υπεύθυνη οδήγηση με προσομοιώσεις, προσφέροντας ταυτόχρονα ψυχαγωγία, γνώση και εμπειρική εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας του πολίτη.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις μας, καθώς και τις δραστηριότητες, που παρουσιάζονται φέτος στο Πληροφοριακό μας Κέντρο, υπάρχουν σε ειδικό banner στην επίσημη ιστοσελίδα στο www.astynomia.gr, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής μας (Facebook, X, Instagram).