ΦΩΤΟ: Τελευταία υποστολή σημαίας για ιστορική στρατιωτική μονάδα

Η τελευταία υποστολή της σημαίας στο χώρο του στρατοπέδου “Ταγματάρχη (ΠΖ) Καραχάλιου Χρήστου” της ΣΕΤΤΗΛ, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα και πλέον κλείνει ένα κεφάλαιο μισού και πλέον αιώνα στην πόλη του Πύργου.

Μετά από 53 χρόνια παρουσίας στην ηλειακή πρωτεύουσα το στρατόπεδο κλείνει και η μονάδα μεταφέρεται στην Πάτρα, όπου εντάσσεται στο ΚΕΤΧ.

Για την ώρα στο χώρο του Στρατοπέδου - και άγνωστο για πόσο ακόμα - στεγάζεται η 18η ΕΜΟΔΕ του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ ελπίδα για να παραμείνει ζωντανό αυτό το τμήμα της πόλης, αποτελεί η προσπάθεια για ίδρυσης πανεπιστημιακής σχολής.

Ένα θέμα που αρχικά παρουσιάστηκε με καλές προϋποθέσεις, όμως ο δρόμος λόγω φαίνεται να στρώθηκε με αγκάθια και πάλι…

Γιάννης Σπυρούνης

Πηγή: ilialive.gr