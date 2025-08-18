ΦΩΤΟ: Σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ – Τρία άτομα στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στους δρόμους της Κρήτης σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του cretapost όλα συνέβησαν λίγο πριν τη 1 τα ξημερώματα στα Κουνουπιδιανά Χανίων, στο ύψος του χωριού Πυθάρι όταν δύο ΙΧ – για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο – συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τους διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν τις αρχές.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Την ίδια ώρα στο σημείο βρέθηκαν και άνδρες της Τροχαίας για να καταγράψουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το ατύχημα.

Οι φωτογραφίες είναι από την σελίδα του facebook Δρόμοι της Κρήτης