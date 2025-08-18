PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελλάδα

ΦΩΤΟ: Σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ – Τρία άτομα στο νοσοκομείο

1
09:44 | 18/08/2025

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στους δρόμους της Κρήτης σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του cretapost όλα συνέβησαν λίγο πριν τη 1 τα ξημερώματα στα Κουνουπιδιανά Χανίων, στο ύψος του χωριού Πυθάρι όταν δύο ΙΧ – για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο – συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Διαβάστε επίσης

534943517_10232723425365291_6162798260642572697_n

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τους διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν τις αρχές.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

535524440_10232723426325315_7117868932015533669_n

Την ίδια ώρα στο σημείο βρέθηκαν και άνδρες της Τροχαίας για να καταγράψουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το ατύχημα.

Οι φωτογραφίες είναι από την σελίδα του facebook Δρόμοι της Κρήτης

Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis