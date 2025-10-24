ΦΩΤΟ: Αυτό είναι το νέο θωρακισμένο όχημα του Ελληνικού Στρατού -Πού θα κάνει την πρεμιέρα του

Το νέο όχημα που θα ενισχύσει τον ελληνικό στρατό ξηράς θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στη φετινή στρατιωτική παρέλαση στην παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης στις 28 Οκτωβρίου.

Οι προετοιμασίες για τη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης βρίσκονται στην τελική ευθεία τους, ωστόσο για πολλούς το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην επίσημη παρουσίαση του νέου στρατιωτικού οχήματος που προμηθεύτηκε η Ελλάδα από την ισραηλινή εταιρεία Plasan.

Το θωρακισμένο SandCat MkV είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στη νέα γενιά της οικογένειας οχημάτων SandCat της Plasan και αποτελεί τη νέα πρόταση των Ισραηλινών στα θωρακισμένα τροχοφόρα στρατιωτικά οχήματα.

Κάτω από το καπό του οχήματος υπάρχει ένας V8 turbo-diesel κινητήρας 330 ίππων, ο οποίος συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων και τετρακίνηση, προσφέροντας εξαιρετικές ικανότητες κίνησης σε κακοτράχαλα εδάφη.

Έχει μήκος 6 μέτρων, πλάτος και ύψος 2,3 μέτρων, ενώ το βάρος του είναι 7,3 τόνοι. Έχει σχεδιαστεί να μεταφέρει -εκτός από τον οδηγό και τον διοικητή του οχήματος- συνολικό βάρος 2 τόνων και 8 έως 11 άτομα, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Ο κινητήρας έχει σχεδιαστεί από τη Ford και εξασφαλίζει στο SandCat μέγιστη ταχύτητα 110 χλμ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο. Με ένα γέμισμα του ντεπόζιτου το στρατιωτικό όχημα μπορεί να διανύσει έως και 600 χιλιόμετρα.

Το κοινό της παρέλασης θα έχει την ευκαιρία να δει επίσης για πρώτη φορά τα νεοαποκτηθέντα κατευθυνόμενα βλήματα Spike NLOS, αφού τα οχήματα SandCat αποτελούν τους φορείς εκτόξευσής τους.

Πηγή: carandmotor.gr