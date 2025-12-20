ΦΩΤΟ: Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης βρήκαν διαγνωστικά αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια ελέγχου σε όχημα

Αστυνομικοί της Αμεσης Δράσης έκριναν ύποπτο ένα όχημα με πολωνικές πινακίδες, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα στην λεωφόρο Καραμανλή στην Αρτέμιδα και επιχείρησαν να το ελέγξουν.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκαν στο πορτ μπαγκάζ δύο βαλίτσες με διαγνωστικά οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για την κλοπή οχημάτων, ένα τάμπλετ καθώς και ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Η έρευνα συνεχίστηκε και στην πόρτα του συνοδηγού βρέθηκε ένα πιιστόλι 22mm, με φυσίγγιο στη θαλάμη και τρεις σφαίρες στην γεμιστήρα.

Οι επιβάτες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Σπατών - Αρτέμιδας για τον σχηματισμός δικογραφίας και για περαιτέρω διερεύνηση του συσχετισμού τους με αξιόποινες πράξεις.

