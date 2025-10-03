ΦΩΤΟ: Αστυνομική Ένωση συγκέντρωσε χρήματα και τα αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Άρτας:

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας, συνεχίζοντας το έργο της για τη στήριξη των συναδέλφων και την ενίσχυση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, προχώρησε στην αγορά και διάθεση υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ο οποίος προήλθε από τα έσοδα του ετήσιου χορού μας.

Συγκεκριμένα, η Διμοιρία Υποστήριξης εξοπλίστηκε με γάντια, ασυρμάτους και αδιάβροχα, ενώ στην Ο.Π.Κ.Ε. διατέθηκαν νέες στολές και φακοί. Στο Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου–Ιωαννίνων και στο Τμήμα Τροχαίας Άρτας παραδόθηκαν φωσφοριζέ γιλέκα, φακοί, ψηφιακά αποστασιόμετρα και υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Το Α.Τ. Γεωργίου Καραϊσκάκη ενισχύθηκε με υπολογιστή, ντουλάπα, φωσφοριζέ γιλέκα και φακό, ενώ στο Α.Τ. Κεντρικών Τζουμέρκων κατασκευάστηκε ντουλάπα και παραδόθηκε επιπλέον εξοπλισμός. Στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατασκευάστηκε φοριαμός για τις ανάγκες των συναδέλφων και παραδόθηκαν φακοί, ενώ στην Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών χορηγήθηκαν γιλέκα. Το Α.Τ. Άρτας παρέλαβε φακούς και ασυρμάτους, ενώ στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. δόθηκαν νέες στολές.

Παράλληλα, η Ένωσή μας φρόντισε και για την ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής που συνδέεται με την σωματική άσκηση των συναδέλφων μας, προχωρώντας στην αγορά εξοπλισμού για το γυμναστήριο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, ο οποίος θα τοποθετηθεί το αμέσως προσεχές διάστημα. Επίσης, υπήρξε μέριμνα και για τη βελτίωση βασικών υποδομών, με αγορά ηλεκτρικών συσκευών που διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών

Γίνεται μνεία ότι μόνο φέτος διατέθηκε σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό το ποσό των 12.000€ περίπου, ποσό που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Παράλληλα, συνεχίζεται το επίδομα γέννησης ύψους 100€ για κάθε νέο τέκνο μέλους μας, το οποίο θεσπίστηκε το 2024, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή μας στον θεσμό της οικογένειας. Επιπλέον, προχωρήσαμε σε αύξηση της δωροεπιταγής που προσφέρεται στα παιδιά των μελών μας τα οποία φοιτούν στην Α΄ Δημοτικού, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις ανάγκες των οικογενειών μας.

Με τις πρωτοβουλίες αυτές, αποδεικνύουμε ότι η Ένωσή μας βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον συνάδελφο, φροντίζοντας τόσο για την κάλυψη πραγματικών υπηρεσιακών αναγκών όσο και για τη στήριξη της οικογένειας, που αποτελεί το θεμέλιο της κοινωνίας μας.

Τέλος, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι τίποτα από τα παραπάνω δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την τεράστια συμμετοχή στον ετήσιο χορό μας και χωρίς την καθοριστική συμβολή των πολύτιμων χορηγών μας. Σε όλους αυτούς εκφράζουμε τις πιο θερμές μας ευχαριστίες. Η φετινή προσφορά αποτελεί τη μεγαλύτερη στην ιστορία της Ένωσής μας, γεγονός που μας γεμίζει υπερηφάνεια αλλά και ευθύνη για τη συνέχεια.

«ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ»