PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Πυροσβεστική

Φωτιά τώρα στα Μεσοχώρια Ευβοίας

ΠΥΡΚΑΓΙΑ
08:14 | 17/08/2025

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρια Ευβοίας.

Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 21 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Διαβάστε επίσης

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis