Φωτιά τώρα στα Μεσοχώρια Ευβοίας

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρια Ευβοίας.
Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 21 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2025