Φωτιά τώρα στα Μεσοχώρια Ευβοίας

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρια Ευβοίας.

Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 21 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.