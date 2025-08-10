PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Πυροσβεστική

Φωτιά στην Κομοτηνή, στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη -Μήνυμα 112 στους κατοίκους

09:59 | 10/08/2025

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νέα Μοσυνούπολη στη Ροδόπη.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Μήνυμα από το 112 ήρθε στους πολίτες, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα εξαιτίας της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή.

