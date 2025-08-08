Φωτιά στην Κερατέα: Συγκλονιστικό βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. από απεγκλωβισμούς πολιτών - Επιχειρούν 136 αστυνομικοί

Από την πρώτη στιγμή της πυρκαγιάς στην Κερατέα, η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται στο πεδίο με ισχυρές δυνάμεις, συνδράμοντας το Πυροσβεστικό Σώμα στην αντιμετώπιση της κατάστασης και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.

Στο σημείο επιχειρούν 136 αστυνομικοί με 63 οχήματα που έχουν συνδράμει σε 124 απομακρύνσεις– απεγκλωβισμούς κατοίκων.

Καλούμε τους πολίτες να συμμορφώνονται άμεσα στις εντολές εκκένωσης όταν αυτές δίνονται από τις αρμόδιες Αρχές.

Η έγκαιρη αποχώρηση από τις απειλούμενες περιοχές μπορεί να σώσει ζωές – τη δική σας και των διασωστών.