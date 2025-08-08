PoliceNET of Greece logo
Φωτιά στην Κερατέα: Εντοπίστηκε ένας νεκρός

18:48 | 08/08/2025

Νεκρός εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος σε πλινθόκτιστη κατασκευή στο Τογάνι Κερατέας, κοντά στην περιοχή όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, που είναι σε εξέλιξη από τις μεσημεριανές ώρες στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος.

«Πλησίον της περιοχής έναρξης της πυρκαγιάς, στο Τογάνι Κερατέας, κατά την κατάσβεση σε πλινθόκτιστη κατασκευή, όπου σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε μόνιμα ηλικιωμένος, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του», ανέφερε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΣ, πύραρχος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση πριν από λίγο.

