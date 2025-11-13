PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Λιμενικό

Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στην Μαρίνα Ζέας - Βυθίστηκαν τα τρία

07:59 | 13/11/2025

 Πυρκαγιά υπό αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε σκάφος που ήταν ελλιμενισμένο στη Μαρίνα Ζέας, στον Πειραιά.

   Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε 3 παρακείμενα σκάφη, με αποτέλεσμα να σημειωθεί βύθιση τριών από τα τέσσερα σκάφη και αναμένετε να βυθιστεί και το τέταρτο.

   Στο σημείο η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη σε ένα από τα σκάφη ενώ στο σημείο του συμβάντος βρίσκονται στελέχη του λιμενικού και επιχειρούν πυροσβεστικό πλοιάριο με ρυμουλκό, καθώς και οκτώ οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

