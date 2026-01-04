Φωτιά σε σπίτι στην Αρτέμιδα – Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. απομάκρυνε τους κατοίκους

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ του Σαββάτου (3/1) για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην Αρτέμιδα στην περιοχή Γιούργια.

Σύμφωνα με το irafina.gr στο σημείο έσπευσε αρχικά ομάδα ΔΙΑΣ Σπατων Αρτέμιδας όπου και απομάκρυνε τον κόσμο λίγο πριν η φωτιά εξαπλωθεί.

Διαβάστε επίσης

Όπως αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδος Παναγιώτης Λάμπρου, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αιτία της πυρκαγιάς ήταν από το τζάκι.

Μέσα στο σπίτι υπήρχαν φιάλες υγραερίου και αυτό ήταν επικίνδυνο την ώρα της κατάσβεσης.

Το σπίτι δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο συμβάν επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, το εθελοντικό Βραυρώνα 1,η ομάδα ΔΙΑΣ και η πολιτική προστασία του δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Σύμφωνα με την πυροσβεστική για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα και εθελοντές.