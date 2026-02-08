PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελλάδα

Φωτιά σε μονοκατοικία - Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. απομάκρυναν ηλικιωμένο ζευγάρι

πυροσβεστικη
08:59 | 08/02/2026

Φωτιά ξέσπασε σε κατοικία σε παράδρομο της οδού Αγίας Μαρίνης στον Πύργο τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive οι γείτονες άκουσαν τον κρότο μίας έκρηξης από μονοκατοικία, η οποία αμέσως λαμπάδιασε κυρίως στη στέγη.

Διαβάστε επίσης

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου καθώς και αστυνομικοί της ομάδας Δίας που απομάκρυναν το ζευγάρι των ηλικιωμένων που διέμεναν στο σπίτι.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν εγκαίρως να περιορίσουν την εστία της φωτιάς και να την κατασβήσουν.

 

Policenet.gr © | 2026 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis