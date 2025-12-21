Φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου στου Ρέντη -Στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις [βίντεο]

Φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη εργοστασίου στην περιοχή του Ρέντη.

H φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, εκδηλώθηκε γύρω στις 13:00 σε σημείο με παλέτες και χαρτιά σε εξωτερικό χώρο της μονάδας - που βρίσκεται επί της Δημητρίου Γούναρη.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ ακολούθησαν και ενισχύσεις, καθώς και υδροφόρο όχημα του Δήμου Νίκαιας - Ρέντη.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν φθορές σε ένα φορτηγό όχημα, ωστόσο χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν εντός. Στο σημείο παραμένει ισχυρή δύναμη πυρόσβεσης για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

