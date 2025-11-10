Φώτα που δεν τυφλώνουν τους οδηγούς – Η νέα τεχνολογία που φέρνουν οι Ιάπωνες

Η Ιαπωνία ετοιμάζεται να φέρει επανάσταση στον τομέα του φωτισμού των αυτοκινήτων, με μια νέα τεχνολογία που υπόσχεται να βάλει τέλος στο φαινόμενο των φώτων που «τυφλώνουν» τα διερχόμενα οχήματα.

Τα τελευταία χρόνια, οι κατασκευαστές έχουν στραφεί στην εξέλιξη των φωτιστικών συστημάτων, περνώντας από τα παραδοσιακά φώτα αλογόνου, στα xenon, και στη συνέχεια στα LED και Matrix LED, ενώ τα laser φώτα αποτελούν την πιο προηγμένη αλλά και ακριβή τεχνολογική επιλογή.

Διαβάστε επίσης

Παρά τις εντυπωσιακές επιδόσεις τους, όλες αυτές οι λύσεις έχουν ένα κοινό πρόβλημα, αφού σε πολλές περιπτώσεις, ο ισχυρός φωτισμός τους καταλήγει να θαμπώνει τους οδηγούς που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση, προκαλώντας επικίνδυνες καταστάσεις στον δρόμο.

Μάλιστα, σύμφωνα με δοκιμές που πραγματοποίησε ο ADAC, ο γερμανικός οργανισμός αυτοκινήτου, τα LED φώτα, αν και πιο αποδοτικά ενεργειακά, δεν προσφέρουν απαραίτητα καλύτερη ορατότητα. Σε συνθήκες όπως ομίχλη, βροχή ή χιονόπτωση, η έντονη αντανάκλαση των LED μπορεί να μειώσει την ορατότητα τόσο για τον οδηγό του αυτοκινήτου όσο και για αυτούς που κινούνται στην απέναντι λωρίδα.

Επιπλέον, ακόμα και τα πιο εξελιγμένα Matrix LED, που «σβήνουν» τμήματα της δέσμης φωτός όταν εντοπίσουν άλλο όχημα, συχνά αποτυγχάνουν λόγω διαφορών ύψους ή βρωμιάς στους προβολείς, συνεχίζοντας να ενοχλούν τους άλλους οδηγούς.

Λύση έρχεται τώρα να φέρει η Koito Manufacturing, μια ιαπωνική εταιρεία που ειδικεύεται στα φωτιστικά συστήματα οχημάτων, η οποία παρουσίασε ένα νέο καινοτόμο σύστημα στο Σαλόνι του Τόκιο﻿, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το σύστημα αυτό λέγεται ADB (Adaptive High-Definition Headlights), αποτελείεται δηλαδή από προσαρμοζόμενους προβολείς υψηλής ευκρίνειας. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι προβολείς αυτοί διαθέτουν 16.000 ανεξάρτητα LEDs ο καθένας, τα οποία μπορούν να ρυθμίζονται ξεχωριστά, ανάλογα με τις οδηγικές συνθήκες.

Έτσι, το φως προσαρμόζεται με εξαιρετική ακρίβεια, σβήνοντας ή μειώνοντας την ένταση στα σημεία που υπάρχει κίνδυνος να τυφλώσει κάποιον, ενώ παραμένει πλήρως φωτεινό σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές του δρόμου.

Η λειτουργία τους βασίζεται σε έναν συνδυασμό αισθητήρων που παρακολουθούν συνεχώς το περιβάλλον μπροστά από το όχημα. Όταν εντοπίσουν ένα άλλο αυτοκίνητο, εμπόδιο ή πεζό, απενεργοποιούν αυτόματα τα LED που βρίσκονται ακριβώς στην πορεία της δέσμης, διατηρώντας παράλληλα μέγιστη φωτεινότητα στο υπόλοιπο πεδίο. Με αυτόν τον τρόπο, ο οδηγός έχει πλήρη ορατότητα ακόμη και με αναμμένη τη μεγάλη σκάλα, χωρίς να προκαλεί καμία ενόχληση στους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Η Koito υποστηρίζει ότι η νέα τεχνολογία όχι μόνο βελτιώνει δραστικά την ασφάλεια τη νύχτα, αλλά επιτρέπει και την ενσωμάτωσή της σε συστήματα υποβοήθησης οδήγησης. Οι προβολείς συνεργάζονται με το σύστημα υποβοήθησης﻿, χρησιμοποιώντας την ίδια μπροστινή κάμερα για την αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, εμποδίων και πεζών, ενώ μπορούν να προσαρμόσουν τη φωτεινότητα σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με το περιβάλλον.

Αν και η Koito έχει ανακοινώσει ότι το σύστημα έχει δοκιμαστεί και είναι λειτουργικό, η εν λόγω τεχνολογία δεν έχει υιοθετηθεί από κάποιον μεγάλο κατασκευαστή.

www.carandmotor.gr