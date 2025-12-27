Το Ford Ranger PHEV εκπαιδεύει ομάδες αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης στη Μαδρίτη

Οι πυροσβέστες στη Μαδρίτη έδειξαν σε ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών πώς να διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις κατά την οδήγηση εκτός δρόμου, χρησιμοποιώντας το Ford Ranger Plug-in Hybrid.

Η εκπαίδευση, που έλαβε χώρα στο Ινστιτούτο IFISE στη Μαδρίτη, προσέφερε στους οδηγούς πολύτιμη εμπειρία προκειμένου να μπορέσουν να δοκιμάσουν τις προηγμένες δυνατότητές του plug-in υβριδικού μοντέλου σε σενάρια τα οποία προσομοιώνουν πραγματικές καταστάσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Οι πυροσβέστες επέλεξαν το Ranger PHEV για να επιδείξουν τεχνικές σε μια σειρά από άλλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής και τοπικής αστυνομίας και του προσωπικού του στρατού.