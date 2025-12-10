Φοινικούντα: Συνελήφθησαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και επιχειρηματίας από την Αθήνα

Δύο εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν για την υπόθεση δολοφονίας σε κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Τα εντάλματα αφορούν τον ανιψιό του ιδιοκτήτη – θύματος, καθώς και έναν φίλο του από την Αθήνα οι οποίοι βρίσκονται στα χέρια των αρχών.

Συνεχίζονται οι διαδικασίες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και τρίτου προσώπου.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. είναι εδώ και μήνες σε πλήρη εξέλιξη.

Η διπλή δολοφονία είχε γίνει την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στην είσοδο του κάμπινγκ.

Για τις δολοφονίες συνελήφθησαν δύο 22χρονοι, ο ένας εκτελεστής ο δεύτερος ήταν μαζί του από τη διαδρομή από την Αθήνα ως την Φοινικούντα οι οποίοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος ήταν ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ήταν ο μόνος αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας. Σύμφωνα με την κατάθεσή του ο δράστης πυροβόλησε και προς το μέρος του αλλά δεν τον είχαν πάρει οι σφαίρες.

Ο επιχειρηματίας ήταν το πρόσωπο το οποίο είχε καλέσει ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, μέσω της συντρόφου του, αμέσως μετά τη δολοφονία του θείου του και του επιστάτη, το βράδυ της Κυριακής εκείνης που έγινε η διπλή στυγερή δολοφονία.