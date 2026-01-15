Φοινικούντα: «Με παγίδευσαν, φοβάμαι να απαντήσω» - Τι είπε ο 22χρονος στην 7,5ωρη απολογία του

Σε έναν δικαστικό «μαραθώνιο» εξελίχθηκε η διαδικασία των συμπληρωματικών απολογιών των δύο 22χρονων που παραμένουν προφυλακισμένοι για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, μετά τις σημαντικές αλλαγές στο κατηγορητήριο της υπόθεσης.

Ύστερα από την επανεκτίμηση των στοιχείων από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, το κατηγορητήριο τροποποιήθηκε, καθώς η δικαστική λειτουργός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο 22χρονος που αρχικά εμφανιζόταν ως συνεργός είναι τελικά ο φερόμενος ως εκτελεστής. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές εξηγήσεις και να απαντήσουν σε νέα ερωτήματα.

Πρώτος πέρασε το κατώφλι του γραφείου της ανακρίτριας ο 22χρονος που, σύμφωνα με το νέο κατηγορητήριο, φέρεται πλέον ως ο δράστης της διπλής ανθρωποκτονίας. Η απολογία του ξεκίνησε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι και διήρκεσε περίπου 7,5 ώρες. Κατά τη διάρκειά της, ο κατηγορούμενος φέρεται να ανασκεύασε σε πολλά σημεία την αρχική του απολογία, υποστηρίζοντας ότι παγιδεύτηκε, ενώ εξέφρασε τύψεις για όσα είχε δηλώσει αρχικά, τονίζοντας ότι ο συνομήλικός του δεν είχε καμία εμπλοκή στα γεγονότα που του είχε αποδώσει.

Παράλληλα, αρνήθηκε να απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων της ανακρίτριας, επικαλούμενος φόβο, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε στην κατοχή του όπλο και ότι δεν εισήλθε ποτέ στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ.

Υπενθυμίζεται ότι η διπλή δολοφονία σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2025, όταν ο δράστης πυροβόλησε συνολικά έξι φορές, αφαιρώντας τη ζωή του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη.

Λίγο πριν τις 9 το βράδυ, ακολούθησε η συμπληρωματική απολογία και του δεύτερου 22χρονου, ο οποίος αρχικά παρουσιαζόταν ως ο άνθρωπος που κρατούσε το όπλο και πυροβόλησε τα δύο θύματα. Η διαδικασία συνεχίζεται, με τις δικαστικές αρχές να αξιολογούν εκ νέου τις καταθέσεις και τα δεδομένα της υπόθεσης.

Ο ανιψιός ρωτούσε το ChatGPT πώς να εξαφανίσει τα ίχνη του

Σε αναβάθμιση της ποινικής μεταχείρισης του 22χρονου που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ οδήγησαν τα ευρήματα της ανακρίτριας για τη διπλή ανθρωποκτονία στη Φοινικούντα. Ο νεαρός πλέον αντιμετωπίζει την κατηγορία της φυσικής αυτουργίας, σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, καθώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως από τις αποκαλύψεις του Mega

Την ίδια ώρα, οι συνομιλίες του κατηγορούμενου με το ChatGPT φωτίζουν τον τρόπο σκέψης του πριν και μετά το έγκλημα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ανιψιός του θύματος φέρεται να ρωτούσε την τεχνητή νοημοσύνη γιατί ορισμένες ανθρωποκτονίες παραμένουν ανεξιχνίαστες. Η απάντηση που λάμβανε έκανε λόγο για τύχη, συγκυρίες, έλλειψη μαρτύρων και απουσία καταγραφής από κάμερες. Στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, πράγματι, δεν υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, ενώ μοναδικός μάρτυρας του διπλού φονικού εμφανίζεται ο ίδιος ο κατηγορούμενος.

«Low profile» εγκλήματα και άγνωστο κίνητρο

Στις ίδιες συνομιλίες, το ChatGPT φέρεται να περιέγραφε ως δυσκολότερες στην εξιχνίαση τις υποθέσεις με ανώνυμους δράστες, τυχαίες συναντήσεις και θύματα εκτός του κοινωνικού κύκλου του δράστη. Όπως λένε όσοι χειρίζονται την υπόθεση, τα χαρακτηριστικά αυτά ταιριάζουν στη διπλή ανθρωποκτονία στη Φοινικούντα: τα δύο 20χρονα θύματα ήταν ταξιδιώτες από την Αθήνα, χωρίς γνωστή σχέση με τον κατηγορούμενο, ενώ το κίνητρο παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε στον 22χρονο ο όρος «high profile». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η τεχνητή νοημοσύνη ανέφερε ότι υποθέσεις χωρίς δημοσιότητα, σε χώρες με περιορισμένους αστυνομικούς πόρους, συχνά «μένουν στον πάγο». Αντίθετα, εγκλήματα με έντονη προβολή και πίεση από τα μέσα κινητοποιούν μηχανισμούς και έρευνες. Δύο μήνες μετά το διπλό φονικό, όταν η υπόθεση πήρε μεγάλη δημοσιότητα, ο κατηγορούμενος φέρεται να αιφνιδιάστηκε, εκφράζοντας την ενόχλησή του σε συνομιλία με δημοσιογράφο του Mega.

