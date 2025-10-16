Φοινικούντα: Η διαδρομή 450 χλμ. του δολοφόνου -Αναπαράσταση του εγκλήματος ζητά η οικογένεια του ιδιοκτήτη κάμπινγκ

Την τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας ερευνούν οι Αρχές.

Στα χέρια τους βρίσκονται δύο 22χρονοι, οι οποίοι θεωρούνται ο φυσικός και ο ηθικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας. Ο 22χρονος που παραδόθηκε το πρωί της Τρίτης υπέδειξε ως φυσικό αυτουργό τον φίλο του και συγκάτοικό του, επίσης 22 ετών, ο οποίος όμως αρνείται τις κατηγορίες και κατηγορεί τον φίλο του ως φυσικό αυτουργό.

Κατά τους ισχυρισμούς του 22χρονου που παραδόθηκε πήγε στο κάμπινγκ μαζί με τον φίλο του προκειμένου να τον εκφοβίζουν και να τον εκβιάσουν για να του δώσει χρήματα, καθώς ήταν σε δεινή οικονομική κατάσταση. Υποστήριξε ότι πριν δύο χρόνια ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά και ανά διαστήματα του έδινε χρήματα. Οχι όμως και τώρα που τα χρειαζόταν. Ετσι, ο φίλος του ανέλαβε να πάει να τον εκφοβίσει αλλά κατά τη διάρκεια του εκφοβισμού τον πυροβόλησε και τον σκότωσε, όπως πυροβόλησε και σκότωσε και τον 61χρονο επιστάτη του κάμπινγκ. Ο δράστης πυροβόλησε και κατά του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ χωρίς ευτυχώς να τον πετύχει. Ακολούθως οι δύο νεαροί επέστρεψαν στην Αθήνα, ο ένας με μηχανάκι και ο άλλος -κατά τους ισχυρισμούς του- με τα ΚΤΕΛ από την Καλαμάτα, όπου έφθασε από την Φοινικούντα κολυμπώντας και περπατώντας.

Αίτημα για αναπαράσταση του εγκλήματος από την οικογένεια

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικηγόρος της οικογένειας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ υπέβαλλε αίτημα στην εισαγγελία για αναπαράσταση του εγκλήματος.

Το χρονικό της διπλής δολοφονίας

Η ΕΛΑΣ άμεσα οργάνωσε ομάδες αστυνομικών που ασχολήθηκαν σε διαφορετικά επίπεδα με τη δολοφονία και τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων για να οδηγηθούν στους δράστες.

Ετσι, η ΕΛΑΣ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δράστες της δολοφονίας ήταν δύο και χρησιμοποίησαν για τη μετάβασή τους στον τόπο του εγκλήματος και την διαφυγή τους από αυτόν, ένα scooter μάρκας HONDA μοντέλου SH λευκού χρώματος.

Παρά το γεγονός ότι οι δράστες επέλεξαν δρομολόγια από επαρχιακούς δρόμους και παλαιές εθνικές οδούς, δηλαδή δρόμους αραιής κυκλοφορίας, με χαμηλό φωτισμό και ελάχιστες κάμερες ασφαλείας, η ΕΛΑΣ κατάφερε να να χαρτογραφήσει πλήρως το δρομολόγιο που ακολούθησαν.

Παρακολουθώντας τα βίντεο διαπίστωσαν ότι ο ένας εκ των δύο δραστών της διπλής δολοφονίας της Φοινικούντας, αφού διένυσε 450 χιλιόμετρα, στάθμευσε το μηχανάκι σε συγκεκριμένο στενό στην περιοχή της Καλλιθέας και από εκεί περπάτησε 500 μέτρα και μπήκε σε συγκεκριμένη πολυκατοικία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πολυκατοικία τέθηκε υπό διακριτική επιτήρηση, προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία.

Με βάση αυτά τα στοιχεία και με έρευνα «πόρτα – πόρτα» ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του νεαρού.

Το πρωί της περασμένης Τρίτης στη ΓΑΔΑ πήγε ο άλλος 22χρονος με αρχικά ΧΤ ο οποίος ομολόγησε πως ήταν ο συνεργός της διπλής δολοφονίας και όταν του έδειξαν φωτό του άλλου νεαρού τον αναγνώρισε ως τον συνεργό του και φυσικό αυτουργό του εγκλήματος.

Στο σπίτι του νεαρού βρέθηκαν τα ρούχα και το κράνος που φορούσε τη μέρα της δολοφονίας, ενώ κατασχέθηκε το κινητό του τηλέφωνο.

Στο σπίτι του νεαρού που παραδόθηκε δεν βρέθηκε κανένα προς αξιολόγηση στοιχείο ενώ όπως είπε πέταξε το κινητό του στον υπόνομο.

