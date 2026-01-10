Φοινικούντα: Ενώπιον της Ανακρίτριας ξανά οι δύο 22χρονοι για το διπλό φονικό - Τα νέα ερωτήματα

Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, καθώς τρεις μήνες μετά το έγκλημα, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι καλούνται εκ νέου για συμπληρωματικές απολογίες. Οι δύο 22χρονοι, οι οποίοι βρίσκονται προφυλακισμένοι από τον περασμένο Οκτώβριο, αναμένεται να περάσουν σήμερα, την πόρτα της Α’ Ανακρίτριας Καλαμάτας, προκειμένου να λάβουν γνώση των νέων κατηγοριών που τους αποδίδονται και να απαντήσουν στα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει από τη συνεχιζόμενη έρευνα.

Ο ρόλος του 22χρονου Χ.Τ. φαίνεται να επανεκτιμάται πλήρως από τις δικαστικές αρχές, καθώς οι αρχικοί του ισχυρισμοί καταρρίπτονται από τα ευρήματα. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως υποστηρίζοντας πως ήταν απλώς ο ηθικός αυτουργός, επικαλούμενος σεξουαλική παρενόχληση από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, η δίμηνη έρευνα δείχνει πως ο ίδιος ήταν παρών στη σκηνή της δολοφονίας το μοιραίο βράδυ. Παράλληλα, ο ισχυρισμός του ότι διέφυγε κολυμπώντας προς την Καλαμάτα φαίνεται να διαψεύδεται, καθώς υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο από τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος επίσης κρατείται προσωρινά.

Στον δεύτερο κατηγορούμενο, τον ελληνοβρετανικής καταγωγής Ι.Μ., του είχε αποδοθεί αρχικά ο ρόλος του φυσικού αυτουργού, ωστόσο η ανακρίτρια προσανατολίζεται πλέον στο να του αποδώσει τον ρόλο του συνεργού, αποδεχόμενη εν μέρει τους ισχυρισμούς του ότι δεν ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και γεμάτη σκοτεινά σημεία, καθώς οι αρχές αναζητούν ακόμη κρίσιμα πειστήρια όπως το φονικό όπλο, το λευκό σκούτερ και τη θήκη της κιθάρας που μεταφερόταν στον ώμο ενός εκ των δραστών. Το βασικότερο ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι η ταυτότητα του «έμπειρου χεριού» που εκτέλεσε εν ψυχρώ τα δύο θύματα, ενώ στο στόχαστρο βρίσκονται και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στη στυγερή δολοφονία. Οι δύο νεαροί έχουν ήδη μεταχθεί στα κρατητήρια της Μεσσηνίας, ωστόσο μένει να φανεί αν θα απολογηθούν άμεσα ή αν οι συνήγοροί τους θα ζητήσουν προθεσμία για να μελετήσουν τη συμπληρωματική δικογραφία.

