Φοινικούντα: Το Ανθρωποκτονιών «άνοιξε» 7 κινητά τηλέφωνα για να λύσει το μυστήριο

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Άρσεις απορρήτου για εφτά κινητά τηλέφωνα ζήτησε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, προκειμένου να πάει η έρευνα ένα βήμα παρακάτω στο πλαίσιο της διερεύνησης τυχόν εμπλοκής αγνώστου μέχρι σήμερα ηθικού αυτουργού της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iEidiseis.gr, τα αιτήματα για να «ανοίξουν» τα συγκεκριμένα κινητά τηλέφωνα έγιναν δεκτά με εφτά διαφορετικά βουλεύματα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Μεσσηνίας που άναψε το πράσινο φως για τις σαρώσεις και τις παρακολουθήσεις.

Μπορεί η πρώτη φάση της έρευνας να έκλεισε με τις δύο συλλήψεις των 22χρονων επιβαινόντων στο λευκό σκούτερ, εντούτοις, όπως αναφέρεται και στη δικογραφία που σχηματίστηκε «εκκρεμεί πλήθος απαντήσεων των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας». Αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση έχει ακόμα δρόμο και ότι το Ανθρωποκτονιών δεν έχει σταματήσει να ασχολείται επισταμένως με το συγκεκριμένο φάκελο.

Μεταξύ των κινητών που άνοιξαν είναι τα τηλέφωνα που χρησιμοποίησαν οι δύο 22χρονοι. Το ένα βρέθηκε στην Καλλιθέα στο σπίτι του νεαρού που φέρεται ως ο δράστης της διπλής εκτέλεσης, ενώ το δεύτερο δεν βρέθηκε ποτέ γιατί ο συνεργός του ανέφερε ότι το πέταξε σε υπόνομο στο κέντρο της Αθήνας χωρίς να προσδιορίσει το σημείο. Ωστόσο, ο τελευταίος ανέφερε στους αστυνομικούς το νούμερο της τηλεφωνικής του σύνδεσης που χρησιμοποίησε στη Φοινικούντα, με τους αστυνομικούς να επιβεβαιώνουν στη συνέχεια ότι η συγκεκριμένη πληροφορία ισχύει.

Ποια όμως είναι τα υπόλοιπα κινητά τηλέφωνα στα οποία έγινε άρση; Μεταξύ αυτών είναι κινητά τηλέφωνα προσώπων που μπήκαν στο κάδρο της έρευνας ως ύποπτοι για ηθική αυτουργία. Αυτό ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει, με την ηθική αυτουργία να αποδίδεται στον έναν εκ των δύο συλληφθέντων.

Οι αντιφάσεις

Στο μεταξύ, το Τμήμα Ανθρωποκτονιών έχει επισημάνει στο υλικό που εστάλη προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα δύο σημαντικές αντιφάσεις που πρέπει να διαλευκανθούν.

Ο συνεπιβάτης της μηχανής ανέφερε στην κατάθεσή του ότι περίμενε, ευρισκόμενος στο σκούτερ, τον συγκατηγορούμενό του που μπήκε στο κάμπινγκ με το όπλο. Μετά από λίγο και ενώ φέρεται να πυροβόλησε τα θύματα τον είδε να τρέχει προς το μέρος του. Σε ερώτησή του σχετικά με το τι συνέβη, εκείνος του ανέφερε ότι τρόμαξε γιατί του επιτέθηκαν τρία άτομα και έριξε προς πάσα κατεύθυνση.

Η περιγραφή αυτή όμως δεν συνάδει με τη σκηνή του εγκλήματος, καθόσον ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δεχθεί δύο βολές, ενώ ο επιστάτης τρεις βολές και τέλος ο ανιψιός δέχτηκε μία βολή από απόσταση 50 μέτρων περίπου, κατά την προσπάθεια του να διαφύγει. Ο τελευταίος πυροβολισμός, εάν ληφθεί υπόψη η απόσταση από την οποία πυροβόλησε ο δράστης, ήταν εντός του πεδίου στόχου, δηλαδή ελάχιστα ψηλότερα από ένα ανθρώπινο σώμα. Η σφαίρα τελικά καρφώθηκε σε πλαϊνό μέρος (σε ύψος τριών μέτρων) τροχόσπιτου.

Όσον αφορά στη δεύτερη αντίφαση, ο οδηγός του σκούτερ κατά την προσαγωγή του ανέφερε ότι το πρωί της 6ης Οκτωβρίου στάθμευσε το λευκό σκούτερ, με το οποίο διέφυγε, επί της οδού Ιάσωνος στην Καλλιθέα και δεν το μετακίνησε ξανά. Υποστήριξε μάλιστα ότι έδωσε τα κλειδιά στον συγκατηγορούμενό του (συνεπιβάτη) την επόμενη Τρίτη ή Τετάρτη από την ημέρα της δολοφονίας, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τα βίντεο που τον κατέγραψαν στις 7 Οκτωβρίου να βγαίνει από το σπίτι του και να πηγαίνει να παίρνει το σκούτερ.

Το συγκεκριμένο μηχανάκι δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα και παραμένει μυστήριο τι απέγινε. Οι αστυνομικοί γνωρίζουν ότι δεν είναι ιδιοκτησίας κανενός εκ των δύο 22χρονων και ότι το πήραν από την οδό Αδριανού στο κέντρο της Αθήνας από τρίτο πρόσωπο. Οι δύο 22χρονοι πήγαν με ταξί μέχρι την οδό Αδριανού και παρέλαβαν το σκούτερ με το οποίο ταξίδεψαν στην Καλαμάτα. Εκεί διανυκτέρευσαν σε γνωστό ξενοδοχείο και την επόμενη ημέρα πήγαν στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα για να επιτεθούν στον ιδιοκτήτη.