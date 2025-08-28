Fitness προγράμματα με έκπτωση -40% για τους αναγνώστες του Policenet.gr

Αν θέλεις κι εσύ να γυμναστείς, ώστε να φροντίσεις την υγεία σου και να αναβαθμίσεις την σωματική σου κατάσταση τότε το eshop.thrivewell.gr μπορεί πραγματικά να σε βοηθήσει, μέσα από μία σειρά εξειδικευμένων Fitness προγράμματων.

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρέχει μία σειρά προγραμμάτων διαφορετικής δυσκολίας και διάρκειας, ώστε να καλύψει τις ανάγκες όλων και να αποτελέσει ουσιαστικό σύμμαχο στην καθημερινή σου προπόνηση.

Δε θέλει ΚΟΠΟ ... ΤΡΟΠΟ θέλει!

Μάλιστα αν είσαι ένστολος, τα καλά νέα συνεχίζονται αφού μπορείς να επιλέξεις ότι πρόγραμμα θέλεις με έκπτωση -40%.

Για να λάβεις την έκπτωση, κατά τη διάρκεια της αγοράς του προγράμματος από το eshop.thrivewell.gr χρησιμοποίησε το εκπτωτικό κωδικό "policenet".

Η ποικιλία των προγραμμάτων θα σε ξαφνιάσει θετικά!

Για τους ένστολους που τώρα ξεκινούν, μία ενδιαφέρουσα επιλογή είναι το πρόγραμμα Guardian Pro (διάρκειας ενός μήνα)

Περιλαμβάνει καθημερινές συνεδρίες γυμναστικής (4 - 5 ημέρες/εβδομάδα) για επαγγελματίες στην αστυνομία, που θέλουν να επιτύχουν φυσική κατάσταση αντοχής, δύναμης και ταχύτητας

Διάρκεια προπόνησης 50 - 60 λεπτά

PDF περιγραφής / video ασκήσεων

ThriveWell Experience - Η φιλοσοφία μας

«Το όραμά μας είναι να εμπνεύσουμε και να ενδυναμώσουμε ανθρώπους να ζουν υγιείς και δραστήριες ζωές.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια κοινότητα ευεξίας, προσφέροντας εξατομικευμένα, καινοτόμα και αποτελεσματικά προγράμματα γυμναστικής.

Με επίκεντρο την υποστήριξη, τη συνέπεια και την προσαρμογή στις ανάγκες του κάθε ατόμου, φιλοδοξούμε να είμαστε η πρώτη επιλογή για fitness προγράμματα που θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την υγεία και τη φυσική τους κατάσταση.»

Γιατί εμάς;

“BSc ΤΕΦΑΑ & Msc Sports Management - 23 χρόνια εμπειρίας στο χώρο διαθέτουμε επιστημονική και τεχνοκρατική κατάρτιση”

“Προσαρμοσμένα προγράμματα: Από αρχάριους μέχρι προχωρημένους, έχουμε την κατάλληλη γυμναστική για εσένα! Απώλεια βάρους, μυϊκή ενδυνάμωση, βελτίωση φυσικής κατάστασης – όλα είναι εδώ!”

“Τα προγράμματά μας είναι προσβάσιμα από τον υπολογιστή ή το κινητό σου, για να κάνεις τη γυμναστική μέρος της καθημερινότητάς σου!”

“Υγεία & Ευεξία: Δεν είναι μόνο το σώμα – τα προγράμματα μας στοχεύουν και στην ευεξία του νου! Βρες ισορροπία και αναζωογόνησε τη ζωή σου με ολοκληρωμένες ασκήσεις.”

“Βλέπεις αποτελέσματα: Με σαφείς οδηγίες, υποστήριξη από ειδικούς και ξεκάθαρους στόχους, θα δεις αλλαγή στο σώμα σου γρήγορα και με ασφάλεια.”

