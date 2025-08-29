Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τελιουράιντ 2025: Παγκόσμιες πρεμιέρες και το «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου στο επίκεντρο

Σήμερα ξεκινά το 52ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τελιουράιντ (TFF) και η επίσημη ανακοίνωση του προγράμματός του επιβεβαιώνει ότι θα είναι ένα πλούσιο μείγμα από παγκόσμιες πρεμιέρες, καταξιωμένες ταινίες που έχουν ήδη κάνει αίσθηση στη Βενετία ή τις Κάννες, αλλά και πολλούς πιθανούς διεκδικητές για τα επόμενα Όσκαρ.





Όπως αναφέρει το World of Reel, την τιμητική τους ως παγκόσμιες πρεμιέρες έχουν τα φιλμ: «Hamnet» της Chloé Zhao, «Ballad of a Small Player» του Edward Berger και «Springsteen: Deliver Me From Nowhere» του Scott Cooper.

Οι ταινίες που προβλήθηκαν στη Βενετία και τώρα έρχονται στο φεστιβάλ περιλαμβάνουν τα: «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, «Jay Kelly» του Noah Baumbach, «Cover-Up» της Laura Poitras και «La Grazia» του Paolo Sorrentino.