"Το φαινόμενο των αστυνομικών που κάνουν απογευματινές δουλειές για να συμπληρώσουν το μεροκάματο προσβάλλει την κοινή λογική" - Παρέμβαση στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Με παρέμβαση στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης Εμμανουήλ Φράγκος έθεσε σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους Έλληνες αστυνομικούς!

Διαβάστε επίσης

Πιο συγκεκριμένα επισήμανε τα εξής:

Το φαινόμενο των αστυνομικών που κάνουν απογευματινές δουλειές για να συμπληρώσουν το μεροκάματο προσβάλλει την κοινή λογική και το αίσθημα δικαίου.

Μιλάμε για τους ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με το λαθρομεταναστευτικό κύμα.

Στην Ιταλία, την Γαλλία, και τη Γερμανία, οι αστυνομικοί πληρώνονται δύο, τρεις και τέσσερις φορές τον μισθό του Έλληνα αστυνομικού.

Απαιτούμε σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αποδοχών.