Ευρωπαϊκό Κ23: «Χάλκινος» ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης στο σκιφ ελαφρών βαρών

Ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης χάρισε στην Ελλάδα το τρίτο μετάλλιο, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23 στο Ρατσίτσε της Τσεχίας. Στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών, ο νεαρός Έλληνας κωπηλάτης πέρασε τρίτος τη γραμμή του φίνις και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Το δεύτερο =χρονικά- μετάλλιο χάρισαν στα ελληνικά «κουπιά», στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23 στο Ρατσίτσε της Τσεχίας, σήμερα (7/9) οι Κωνσταντίνος Γιαννούλης και Ιάσονας Μουσελίμης. Οι Έλληνες κωπηλάτες τερμάτισαν δεύτεροι στον τελικό του διπλού σκιφ και κρέμασαν το ασημένιο μετάλλιο στο στήθος.

Διαβάστε επίσης

Νωρίτερα σήμερα, Κυριακή (7/9), το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23 στο Ρατσίτσε της Τσεχία. Οι Ελληνίδες κωπηλάτριες πέρασαν πρώτες τη γραμμή του τερματισμού στον τελικό, με χρόνο 7:39.31.

Εκτός βάθρου έμειναν οι Νεφέλη Ντάρα και Ελένη Διαβάτη, καθώς τερμάτισαν τέταρτες στον τελικό του διπλού σκιφ.

Οι Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας κατέλαβαν την 7η θέση στη γενική κατάτακη της δικώπου άνευ πηδαλιούχου. Οι Έλληνες κωπηλάτες μετείχαν σήμερα (7/9) στον τελικό Β (θέσεις 7-12) και πέρασαν πρώτοι τη γραμμή του φίνις.

Την 8η θέση στη γενική κατάτακη του σκιφ κατέλαβε ο Γιάννης Καμαλεδάκης. Ο Έλληνας κωπηλάτης συμμετείχε στον τελικό Β του αγωνίσματός του και τερμάτισε δεύτερος.

ΑΣΠΑΣΙΑ ΒΕΛΟΝΑΚΗ