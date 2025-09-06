Ευρωπαϊκό Κ23: Έξι προκρίσεις στους τελικούς από τα οκτώ ελληνικά πληρώματα

Στους αυριανούς (7/9) τελικούς των αγωνισμάτων τους προκρίθηκαν τα έξι από τα οκτώ πληρώματα των ελληνικών «κουπιών» στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κάτω των 23 που άρχισε σήμερα (6/7) στο Ρατσίτσε της Τσεχίας.

Στους τελικούς των αγωνισμάτων τους προκρίθηκαν οι Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης (σκιφ ελαφρών βαρών), Μηλένα Κοντού (σκιφ ελαφρών βαρών), Φρειδερίκη Αμαλία Ντάνη (σκιφ), Κωνσταντίνος Γιαννούλης και Ιάσονας Μουσελίμης (διπλό σκιφ), Νεφέλη Ντάρα-Ελένη Διαβάτη (διπλό σκιφ) και οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου (διπλό σκιφ ελαφρών βαρών).

Διαβάστε επίσης

Εκτός του τελικού του αγωνίσματός τους έμειναν οι Γιάννης Καμαλεδάκης (σκιφ) και Χατζηαυγουστίδης και Μπούρκας (δίκωπος άνευ πηδαλιούχου), οι οποίοι θ΄ αγωνιστούν αύριο (7/9) για θέσεις κατάταξης.

Αναλυτικά:

Στο σκιφ ελαφρών βαρών ο Άγγελος Καούδης πέτυχε χρόνο 7:10.66 και κατέκτησε την πρόκριση για την τελική εξάδα.

Η Μιλένα Κοντού στο σκιφ ελαφρών βαρών των γυναικών σημείωσε τον καλύτερο χρόνο (7:50.61), αφήνοντας δέκα δευτερόλεπτα πίσω τη Γερμανίδα Αϊσέ Γκουεντουέζ. Η περσινή «χρυσή» πρωταθλήτρια στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών με την Ευαγγελία Αναστασιάδου, και η μοναδική της αποστολής στο Ρατσίτσε με Ολυμπιακό μετάλλιο, αφού στους Αγώνες του Παρισιού (2024) κατέκτησε το χάλκινο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών μαζί με τη Ζωή Φίτσιου, Μηλένα Κοντού αφήνει υποσχέσεις για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου αύριο, Κυριακή (7/9).

Στο σκιφ, η Φρειδερίκη Ντάνη πέρασε στον τελικό με την τρίτη καλύτερη επίδοση (8:05.68).

Στα διπλά σκιφ, οι Γιαννούλης και Μουσελίμης τερμάτισαν δεύτεροι στον ημιτελικό με 6:47.06 και πήραν την πρόκριση, ενώ στην αντίστοιχη κατηγορία των γυναικών η Ντάρα με τη Διαβάτη σημείωσαν 7:14.46 και θα βρεθούν επίσης στον τελικό.

Στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου εξασφάλισαν την πρόκριση στον τελικό με την καλύτερη επίδοση της σειράς τους (7:38.37).

Όσον αφορά στα δύο ελληνικά πληρώματα που έμειναν εκτός τελικού, στο σκιφ ο Γιάννης Καμαλεδάκης, παρά την τρίτη θέση στα προκριματικά (7:12.15), έμεινε εκτός του τελικού μετά την τέταρτη θέση στον ημιτελικό (7:34.96). Στη δίκωπο ανδρών, οι Χατζηαυγουστίδης και Μπούρκας τερμάτισαν πέμπτοι στη σειρά τους (6:40.31) και θα συνεχίσουν στον τελικό Β, δηλαδή για τις θέσεις 7-12.

ΑΣΠΑΣΙΑ ΒΕΛΟΝΑΚΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ