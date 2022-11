Ευρωπαϊκό Baseball5 U17: Δέκατη στη Σόφια η Εθνική

Την 10η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U17 Baseball 5, μεταξύ 14 ομάδων που συμμετείχαν, που διεξήχθη στη Σόφια της Βουλγαρίας κατέλαβε η Εθνική Ελλάδας.

Στη σειρά best of three με τη Γερμανία, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ηττήθηκε με 2-1 κι έτσι πήρε την 10η θέση στο τουρνουά, ενώ οι Γερμανοί την 9η. Το σημερινό παιχνίδι ξεκίνησε με μία ώρα καθυστέρηση (ήταν προγραμματισμένο ν΄ αρχίσει στις 12:30), καθώς υπήρξε πρόβλημα με διακοπή ρεύματος.

Τα τρία ματς που έγιναν σήμερα κρίθηκαν όπως τα περισσότερα που έδωσε η Ελλάδα στις... λεπτομέρειες.

Η γερμανική ομάδα πήρε το πρώτο με 1-0, η «γαλανόλευκη» απάντησε με 3-2 και ισοφάρισε σε 1-1 κι όλα κρίθηκαν στο τρίτο παιχνίδι, στο οποίο οι Γερμανοί επιβλήθηκαν με 5-3.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η Γαλλία, η οποία νίκησε στον τελικό την Τουρκία, με τις δύο φιναλίστ να εξασφαλίζουν και το «εισιτήριο» για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Baseball 5 του 2023. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Λιθουανία, επικρατώντας στο «μικρό τελικό» της Τσεχίας.