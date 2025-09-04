Ευρωδικαστήριο: Τι θα αλλάξει στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ στην Ελλάδα;

Η Κομισιόν ζητά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να καταδικάσει την Ελληνική Δημοκρατία και να πληρώσει και τα δικαστικά έξοδα.

Το γεγονός ότι η Ελλάδα θα οδηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την επιβολή υπερβολικού Τέλους Ταξινόμησης στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, την επιβολή Περιβαλλοντικού Τέλους στα παλαιότερα ΙΧ που πληρούν τις οδηγίες ρύπων Euro 4 και Euro 5 (A&B) αλλά και απαγορεύει την εισαγωγή αυτοκινήτων που πληρούν την οδηγία ρύπων Euro 3 ή και παλαιότερες είναι γνωστό εδώ και πολλούς μήνες.

Ωστόσο τώρα έφτασε η ώρα η Ελλάδα να πληρώσει το τίμημα για όλα τα παραπάνω καθώς η υπόθεση οδηγείται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σύμφωνα με όσα δημοσιεύθηκαν στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσφυγή της 9ης Ιουλίου 2025 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά Ελληνικής Δημοκρατίας (Υπόθεση C-451/25 - C/2025/4588) η Κομισιόν ζητά από το Δικαστήριο να κρίνει ότι η Ελλάδα επιβάλλοντας τέλος ταξινόμησης σε ορισμένες κατηγορίες μεταχειρισμένων οχημάτων που εισάγονται από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ το οποίο είναι υψηλότερο από το υπολειπόμενο τέλος ταξινόμησης που είναι ενσωματωμένο σε ομοειδή εγχώρια οχήματα, η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 110 της ΣΛΕΕ,

Επίσης η χώρα μας εμποδίζει τους εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων να χρησιμοποιούν ένα σύστημα ελέγχου το οποίο θα μπορούσε να παράσχει στον ιδιοκτήτη δικαίωμα σε χαμηλότερο ιστορικό φόρο, η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 110 της ΣΛΕΕ.

Την ίδια στιγμή η Ελλάδα επιβάλλοντας πρόσθετο περιβαλλοντικό φόρο σε ορισμένες κατηγορίες εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων (Euro 4, 5α και 5β), ο οποίος δεν επιβάλλεται στα ομοειδή εγχώρια οχήματα, η Ελληνική Δημοκρατία παρεμβαίνει τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 110 της ΣΛΕΕ και τέλος η χώρα μας απαγορεύοντας την ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων (Euro 1, 2 και 3) που εισάγονται στην Ελλάδα από άλλα Κράτη Μέλη, η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα Άρθρα 34 και 36 της ΣΛΕΕ.

