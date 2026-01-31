Ευλογία βασιλόπιτας στη Σχολή Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026, με την ευκαιρία του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, προστατών της Παιδείας του Γένους μας, ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων, κατόπιν προσκλήσεως της Διευθύντριας της Σχολής Αστυφυλάκων Κομοτηνής, ευλόγησε τη Βασιλόπιτα της Σχολής.

Στον λόγο του, απηύθυνε κάλεσμα στους υποψηφίους να γνωρίσουν τον βίο των Τριών Ιεραρχών και να πορευθούν στη ζωή τους έχοντάς τους ως πρότυπα ζωής και διακονίας των συνανθρώπων τους.

Τέλος, ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία, υγεία, δύναμη και τα δέοντα προς τη διοίκηση, με τον φωτισμό του Θεού.

Πηγή: orthodoxtimes.gr