Ευχές του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δ. Μακεδονίας, Ταξίαρχου κ. Κ. Σπανούδη για τις εορτές των Χριστουγέννων

Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της έλευσης του Νέου Έτους, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος Σπανούδης, απευθύνει θερμές ευχές σε όλους τους πολίτες.

Ακολουθώντας το μήνυμα της Γέννησης του Χριστού, εύχεται οι ημέρες αυτές να αποτελέσουν πηγή αγάπης, ανθρωπιάς και ανιδιοτελούς αλληλεγγύης, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου έτους ειρήνης, ευημερίας και ελπίδας.

Οι αστυνομικοί, με υψηλό αίσθημα καθήκοντος και πνεύμα προσφοράς, προς τον συνάνθρωπο, θα συνεχίσουν να βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους πολίτες, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους, διασφαλίζοντας την προστασία και την ασφάλειά τους.

Παράλληλα, απευθύνει εγκάρδιες ευχές προς το αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, για Καλά Χριστούγεννα και ένα Νέο Έτος με υγεία, δύναμη, και κάθε ευτυχία για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.