Ευχές από την ομάδα ΔΡΑΣΗ και τα Διοικητικά Μέλη της Π.Ο.Α.Ε.Φ.

Το προσωπικό της Ομάδας ΔΡΑΣΗ και τα Διοικητικά Μέλη της Π.Ο.Α.Ε.Φ. σας εύχονται ολόψυχα Καλή Χρονιά και Ευτυχισμένο το 2026.

Χρόνια πολλά, με πρόοδο και προσωπικές επιτυχίες για όλους τους συναδέλφους των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων που αυτές τις άγιες ημέρες είναι μακριά από τις οικογένειες τους .

Το νέο έτος να φέρει υγεία, δύναμη, ασφάλεια και αισιοδοξία σε όλο τον κόσμο.

Με ενότητα, επαγγελματισμό και αλληλεγγύη προς τους αδύναμους, θα συνεχίσουμε και το 2026 να υπηρετούμε την κοινωνία με αφοσίωση στο καθήκον !

Βρετάκος Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ. Π.Ο.Α.Ε.Φ.

Ανδρουλάκης Ελευθέριος

Μέλος Δ.Σ. Π.Ο.Α.Ε.Φ.