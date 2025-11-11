«Ευχαριστούμε για την ΟΠΚΕ στα Φιλιατρά»

Ο προϊστάμενος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Τιμίου Προδρόμου στα Φιλιατρά, πρωτοπρεσβύτερος Διονύσιος Καλογερόπουλος, απευθύνει ευχαριστήρια επιστολή προς τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Λαμπρόπουλο.

Μεταφέρει την αγωνία της τοπικής κοινωνίας μετά το κλείσιμο του Αστυνομικού Τμήματος και εκφράζει βαθιά εκτίμηση για την απόφαση εγκατάστασης 15 μελών της ΟΠΚΕ στην πόλη, τονίζοντας ότι η παρουσία τους γεννά ελπίδα για σταθερή προστασία και επιστροφή στην ηρεμία.

Αναλυτικά το ευχαριστήριο:

Προς:

Κύριο Ιωάννη Λαμπρόπουλο

Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: Ευχαριστήρια Επιστολή

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Ως γνήσιος πολίτης των Φιλιατρών και Προϊστάμενος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Τιμίου Προδρόμου, σας απευθύνομαι σήμερα με βαθειά συγκίνηση, εγκάρδια εκτίμηση και θερμή ευγνωμοσύνη. Η καρδιά μου μιλάει για την αγωνία της πόλης μας, αλλά και για την ελπίδα που γεννά η παρουσία σας και η έμπρακτη μέριμνά σας για τους συμπολίτες μας.

Τα Φιλιατρά γνώρισαν χρόνια ανασφάλειας, όταν το Αστυνομικό Τμήμα έκλεισε και οι άνθρωποι μας ένιωσαν την απουσία προστασίας σε κάθε γειτονιά, σε κάθε δρόμο, μέσα στα σπίτια τους. Ο φόβος και η αγωνία έγιναν βαρύ φορτίο στις ψυχές όλων μας νέων και γέροντων, οικογενειών και επαγγελματιών. Ως ιερέας, γνωρίζω από πρώτο χέρι πόσο βαριά έπεσε αυτή η κατάσταση στην καθημερινότητα της κοινότητας.

Η απόφασή σας να εγκατασταθούν στα Φιλιατρά 15 μέλη της ΟΠΚΕ είναι μια πράξη βαθιάς υπευθυνότητας, αληθινής φροντίδας και ουσιαστικού ενδιαφέροντος για την πόλη μας. Αν και η πλήρης ασφάλεια δεν έχει ακόμη επέλθει, η παρουσία αυτή φέρνει ελπίδα και προσδοκία, ότι η σταθερή προστασία μπορεί σύντομα να γίνει πραγματικότητα.

Σας επαινώ εγκάρδια, κύριε Υφυπουργέ, για την αφοσίωση, την αποφασιστικότητα και την ευαισθησία σας. Η δράση σας φωτίζει τις καρδιές μας και μας γεμίζει πίστη ότι η πόλη μας θα ξαναβρεί σύντομα την ηρεμία, την ασφάλεια και την γαλήνη που τόσο πολύ έχει ανάγκη.

Με βαθιά εκτίμηση, θερμή ευγνωμοσύνη και εγκάρδιες ευχές,

Πρωτοπρεσβύτερος Διονύσιος Καλογερόπουλος

Προϊστάμενος

Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Τιμίου Προδρόμου, Φιλιατρά

