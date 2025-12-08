Το ευχαριστώ του Άδωνι Γεωργιάδη στην Ελληνική Αστυνομία

Eιδική επιχειρησιακή δράση με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, με στόχο την προστασία των ανηλίκων από την παράνομη είσοδο και παραμονή τους σε χώρους νυχτερινής ψυχαγωγίας και την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και προϊόντων καπνού.

Κατόπιν αυτής, συνελήφθησαν ιδιοκτήτης και προσωρινά υπεύθυνος, αντίστοιχα, των καταστημάτων, ενώ παράλληλα ελήφθησαν δείγματα από φιάλες αλκοολούχων ποτών, τα οποία θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ευχαρίστησε, μέσα από μία ανάρτησή του, την Ελληνική Αστυνομία για τη δράση της, επισημαίνοντας στους γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους. Όπως έγραψε, χαρακτηριστικά:

"Ευχαριστώ την Ελληνική Αστυνομία και τον Υπουργό κ. Χρυσοχοίδη για αυτή τους την δράση προς εφαρμογή του νόμου του Υπουργείου Υγείας. Και ζητώ από τους γονείς να προσέχουν περισσότερο τί κάνουν τα παιδιά τους. Απαγορεύεται οι ανήλικοι να βρίσκονται σε μπαρ".

