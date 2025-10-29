Ευχαριστήριο Μήνυμα προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας

Με ένα κοινό ευχαριστήριο, οι “BEANBOX COFFEE Ε.Ε.” και Stathakopoulos Oil εκφράζουν τη βαθιά τους εκτίμηση προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας για την άμεση ανταπόκριση και τις αποτελεσματικές ενέργειές της.

Το ευχαριστήριο:

Τα μέλη της εταιρίας “BEANBOX COFFEE Ε.Ε.”και το πρατήριο υγρών καυσίμων – Stathakopoulos Oil, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας, για τις άμεσες ενέργειες τους στη σύλληψη όλων των δραστών και ιδιαίτερα την βραδινή βάρδια της 26ης Οκτωβρίου 2025.

Πηγή: odelalis.gr